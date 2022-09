OM : Deux grandes nouvelles pour Marseille avant Angers

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 05:55





En déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO lors de la prochaine journée du championnat, l’ OM pourra compter sur un important soutien.

OM : Marseille avec ses supporters à Angers

Accroche par le Stade Rennais (1-1) lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseilla va tenter de renouer la victoire lors de sa prochaine sortie. L’ OM se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO pour la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce sera vendredi le 30 septembre. Une rencontre que suivront Igor Tudor et Nuno Tavares depuis leurs canapés. Le coach marseillais et son poulain sont en effet suspendus pour ce rendez-vous. Ils ont écopé chacun d’un match de suspension pour accumulations de cartons. Privé de son entraîneur et d’un recrue estivale très en vue, le club phocéen pourra compter sur ses supporters. Leur dernière venue avait provoqué des incidents ayant conduit l’invasion de la pelouse. Une menace planait pour le déplacement de ses supporters marseillais.

Un autre déplacement autorisé aux fans de Marseille

Plusieurs sources dont L’Équipe ou encore La Provence assurent que les supporters de l’Olympique de Marseille sont autorisés à se rendre à Angers. Toutefois, seulement 500 fans de l’ OM sont autorisés à venir supporter leur équipe à Raymond Kopa. Le quotidien sportif annonce que ce déplacement encadré et qu’un important dispositif sécuritaire sera déployé pour éviter de nouveau débordement. Autorisés à se rendre à Angers, les supporters marseillais pourront également soutenir leur équipe à Lisbonne.

L’UEFA n’a pas prononcé d’interdiction à leur encontre pour le match de poules contre le Sporting Lisbonne en Ligue des champions. Vendredi, l’instance a plutôt un huis clos pour la réception des Portugais au Vélodrome. De même, l’UEFA a prononcé la fermeture du virage Nord pour la venue de Tottenham lors de la dernière journée de la phase de poules. Le club phocéen était exposé à un huis clos suite aux incidents survenus la saison dernière lors de la demi-finale retour contre Feyenoord au Vélodrome en League Europa Conference.