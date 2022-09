OM : Un terrible verdict tombe pour Marseille après Francfort

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 01:10





L’UEFA a rendu son verdict ce vendredi suite aux événements survenus lors du match entre l’ OM et Francfort en Ligue des champions.

OM : Marseille sanctionné par l’UEFA après les incidents contre Francfort

Les sanctions continuent de pleuvoir pour l’Olympique de Marseille en cette trêve internationale. En championnat, l’ OM a déjà été frappé par la Commission de discipline de la LFP. Igor Tudor et Nuno Tavares manqueront le déplacement de Marseille à Angers pour la 9e journée de Ligue 1. L’entraîneur marseillais et son poulain très en vue en ce début de saison ont écopé chacun d’un match de suspension pour accumulation de cartons. Outre ces sanctions domestiques, le club phocéen vient également d’être frappé par l’UEFA. Le pensionnaire du Vélodrome était dans le viseur de l’instance suite aux incidents survenus lors de la réception de l’Eintracht Francfort lors de la 2e journée de Ligue des champions. Une affiche d’ailleurs perdue par les Olympiens sur le plus petit des scores.

Un huis clos prononcé contre Marseille par l’UEFA

L’instance faitière a prononcé un huis clos au Vélodrome par révocation de sursis pour la réception du Sporting lors de la prochaine journée de Ligue des champions. Ce sera le mardi 4 octobre prochain lors de la 3e journée de la C1. De même, le Virage Nord du Vélodrome sera également fermé pour la réception de Tottenham lors de la dernière journée de la phase de poules. Le club provençal était sous le coup d’une sanction pour usage d’engins pyrotechniques lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord la saison dernière.

Dans le dur en C1, l’ OM ne pourra donc que partiellement compter sur son public pour tenter de remonter la pente. Les poulains d’Igor Tudor restent sur deux défaites lors des deux premières journées du tournoi. Pire, les Olympiens n’ont pas encore inscrit le moindre but au cours de cette campagne. Avant de retrouver l’Europe, le club phocéen va tenter de se rassurer contre le SCO le 30 septembre prochain. Marseille a été accroché au Vélodrome par le Stade Rennais (1-1) lors de la dernière journée du championnat.