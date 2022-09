OL Mercato : Tout comme Aouar, un Baby Gone a pensé à partir cet été

Publié par Dylan le 25 septembre 2022 à 09:40





OL Mercato : Jean-Michel Aulas aurait pu perdre Houssem Aouar mais également un autre Baby Gone cet été, titulaire incontestable au milieu.

OL Mercato : Maxence Caqueret a pensé à partir

L'Olympique Lyonnais s'en sort très bien après le mercato estival. Après avoir enrôlé d'anciens joueurs de la maison comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le club rhodanien a aussi pu garder certains cadres comme Houssem Aouar, Moussa Dembélé mais aussi Maxence Caqueret. En effet, le natif de Vénissieux n'était pas 100% certain de rester au club.

Dans un entretien accordé au Parisien, le milieu de terrain de 22 ans affirme qu'il a songé à un départ de l'OL cet été : « C’est vrai que j’ai réfléchi à partir cet été, sachant qu’on n’a pas de Coupe d’Europe et qu’on n’a pas réussi notre meilleur début de saison. Mais la confiance du président Aulas et du staff m’a convaincu de prolonger » a lâché Caqueret, qui a rempilé jusqu'en juin 2027 avec son club formateur.

OL Mercato : Caqueret apprécie son nouveau rôle de leader au milieu

Fort d'une réputation grandissante au sein de l'effectif rhodanien, Maxence Caqueret est en train de devenir l'un des cadres du vestiaire. Après deux saisons réussies, il s'est forgé une réputation de leader au milieu de terrain. Le Bleuet (qui a joué 90 minutes face à l'Allemagne vendredi en match amical) se dit d'ailleurs très satisfait de son nouveau rôle : « Au début, j’étais réservé, un peu timide, mais au fil du temps je me suis affirmé dans le vestiaire. En Espoirs aussi, je fais partie des plus anciens désormais. J’ai connu toutes les sélections de jeunes, cela me donne de la crédibilité » a déclaré Caqueret au Parisien samedi.

L'international espoir français traverse pourtant une phase difficile avec l'Olympique Lyonnais sur le plan sportif. Les Gones sont sixièmes, à six points de la troisième place occupée par le FC Lorient et n'ont pris aucun point sur les 3 dernières rencontres en Ligue 1. Il y a donc urgence de résultats, et c'est Peter Bosz, déjà menacé de limogeage durant la saison dernière, qui pourrait prendre la porte si cette mauvaise série se poursuit. Le nom de Rémi Garde, ancien coach emblématique de Lyon, a été évoqué pour un éventuel remplacement du technicien allemand.