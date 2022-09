OL Mercato : Ancien coach de Lyon, Rémi Garde vise un retour

Publié par Ange A. le 25 septembre 2022 à 01:20





Ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rémi Garde affiche un souhait pour son avenir. L’ancien coach de l’ OL est actuellement libre.

OL Mercato : La grande annonce de Rémi Garde sur son avenir

Rémi Garde est actuellement libre de tout contrat. Entraîneur de l’Olympique Lyonnais entre 2011 et 2014, le technicien de 56 ans ne s’est pas trouvé de nouveau challenge depuis son départ de l’Impact Montréal en août 2019. Interrogé par Le Progrès, l’ancien coach de l’ OL reste ouvert pour un nouveau challenge. « Je n’ai jamais fermé la porte pour revenir sur un banc. Je serai prêt si les conditions sont réunies. Dans ce métier, j’aime partager et souffrir avec des collaborateurs en qui j’ai confiance (...) Plus tôt, je cesserai d’être le dernier entraîneur à l’OL à avoir gagné un trophée, mieux, je me porterai », a indiqué l’ancien entraîneur lyonnais dans les colonnes du journal régional.

Pas de retour en vue pour Garde à Lyon

Alors qu’il souhaite retrouver un banc de touche, Rémi Garde n’effectuera pas son retour à l’Olympique Lyonnais. Malgré la mauvaise passe de Peter Bosz, le coach actuel l’ OL n’est pas menacé. Une confirmation a d’ailleurs été faite dans ce sens par le club rhodanien. La direction de Lyon avait tenu à conforter son entraîneur au moment des rumeurs annonçaient qu’un ultimatum lui avait été posé. Dans son communiqué, l’actuel 6e de Ligue 1 assure qu’il garde « une totale confiance en Peter Bosz, son staff et ses joueurs et qu’il mettra tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints ».

Défait par Paris lors de la dernière journée, Lyon reste sur trois revers de rang en championnat. Les Gones vont tenter de se relancer contre le RC Lens à Bollaert après la trêve internationale. Actuels 4e du championnat, les Sang et or sont encore invaincus cette saison.