PSG Mercato : Un crack savoure ses retrouvailles avec Galtier

Publié par Ange A. le 25 septembre 2022 à 23:35





Ancien milieu du Lille OSC, Renato Sanches a signé au PSG cet été. Dans la capitale, il a retrouvé Christophe Galtier, son ancien coach.

PSG Mercato : Les confidences de Sanches après sa signature

Le Paris Saint-Germain s’est de nouveau tourné vers la filière portugaise cet été. Renato Sanches et Vitinha ont rejoint Luis Campos, le nouveau sportif du PSG, dans la capitale cet été. Le premier cité a débarqué du Lille OSC contre 15 millions d’euros. Son transfert à Paris a surtout été rendu possible grâce à Campos et Christophe Galtier. Il a déjà évolué sous les ordres des deux hommes lorsqu’il défendait les couleurs du LOSC. Le technicien lusitanien avait déjà été à l’origine du transfert de Sanches à Lille en provenance du Bayern en 2019. Avec Galtier, le milieu portugais a notamment remporté le championnat lors de sa deuxième saison avec le club nordiste. Interrogé par Le Quotidien du Sport, le néo-Parisien s’est confié sur sa signature. Un choix qu’il ne regrette pas.

La satisfaction de Sanches après son transfert à Paris

Malgré son statut de remplaçant, Renato Sanches se réjouit d’avoir signé chez le champion de France en titre. « Tout se passe bien. Je suis content de faire partie de cette équipe. A vrai dire, ce n’était pas difficile non plus. Je sens que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Mais je suis heureux de mon choix. (...) Je suis avec un bon groupe et de bonnes personnes. Certaines que je connais depuis de nombreuses années. Même Vitinha, j’ai pu apprendre à le connaître. On a tous eu une bonne relation dès le début », a confié le milieu portugais au journal.

L’ancien Lillois compte six apparitions (176 minutes), dont une seule titularisation, avec son nouveau club. Il a déjà débloqué son compteur but avec le PSG. C’était lors de sa première apparition contre le Montpellier Hérault (5-2).