PSG : Une superbe nouvelle tombe pour Galtier avant l'OGC Nice

Publié par Thomas le 26 septembre 2022 à 15:20





À l'approche du match PSG-OGC Nice comptant pour la 9e journée, Christophe Galtier a appris une superbe nouvelle concernant son axe défensif.

PSG : Danilo sera présent contre l’OGC Nice ce samedi

À quelques jours de la rencontre face à Nice, samedi à 21h, tous les voyants semblent au vert pour Christophe Galtier. Contrairement à d’autres cadors comme le Barça ou le Real Madrid, le club de la capitale n’a pour l’instant enregistré aucune blessure au sein de son effectif. Si plusieurs joueurs du PSG ont toujours une rencontre internationale à disputer, le club de la capitale a appris une excellente nouvelle concernant une pièce maîtresse de son effectif.

Touché contre la République Tchèque et sorti en boitillant à la fin de la rencontre, le Portugais Danilo a annoncé ce lundi ne pas souffrir d’une gêne grave et pouvoir disputer la prochaine rencontre avec la sélection lusitanienne. « J’avais reçu un coup au genou. Comme le match était pratiquement terminé, j'ai demandé au coach de me remplacer mais maintenant je vais bien et je suis prêt pour le match (face à l’Espagne demain, ndlr) », a indiqué le polyvalent milieu de terrain qui, depuis la blessure de Presnel Kimpembe, a été repositionné en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos.

PSG : Danilo se dit prêt à évoluer dans la défense à 3 du PSG

Nouvelle recette à succès du Paris Saint-Germain version Christophe Galtier, la défense à 3 axiaux a fait ses preuves depuis la reprise, faisant totalement oublier le schéma en 4-2-3-1 chancelant de Mauricio Pochettino la saison dernière. Néanmoins, face au manque de profondeur de banc en charnière centrale, le nouveau coach parisien a dû employer le couteau suisse de l’équipe, Danilo, un cran plus bas sur le terrain. Et force est de constater que ce dernier rend une belle copie depuis la reprise, offrant un turnover à Galtier dans ce secteur de jeu.

Avec la blessure de Kimpembe contre Brest, Danilo reste le rempart numéro 1 à ce poste après Marquinhos et Sergio Ramos et devrait, sans surprise, débuter contre l’OGC Nice ce week-end. " Je me sens à l’aise (en défense centrale) comme au milieu. Je m’entraîne depuis de nombreuses années et je joue souvent en club et en sélection. Je suis prêt pour n’importe quelle position ", a déclaré le joueur du PSG ce lundi en conférence de presse. En parallèle, Luis Campos et son équipe travaillent toujours sur la venue d’un central cet hiver et voient la piste Milan Skriniar prendre de l’ampleur jour après jour.