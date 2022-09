LOSC Mercato : Un cador de Serie A veut piller les Dogues

Publié par Jules le 26 septembre 2022 à 23:53





Tandis que le LOSC occupe la 7e place de Ligue 1, les Dogues pourraient bien, comme cet été, voir certains de leurs meilleurs joueurs quitter le club.

LOSC Mercato : L'AC Milan fonce sur un cadre de Fonseca

Arrivé il y a maintenant deux ans au LOSC en provenance de La Gantoise, Jonathan David a très bien débuté sa saison de Ligue 1 en inscrivant 5 buts et en adressant 2 passes décisives en seulement 8 matchs de championnat. Des performances qui ne laissent pas insensible les cadors européens, qui suivent de très près les performances de l'international canadien de 22 ans.

En effet, Rudy Galetti, très bien renseigné sur l'actualité mercato des clubs italiens, affirme que l'AC Milan, récent champion d'Italie, suivrait la piste menant à l'avant-centre des Dogues. Alors que Jonathan David s'apprête à jouer sa première Coupe du Monde avec les Canada, tous les yeux seront justement rivés sur le buteur du LOSC, qui semble s'être enfin adapté à la Ligue 1 après une saison irrégulière.

LOSC Mercato : Jonathan David à Milan en cas d'échec d'Origi

Alors que Divock Origi, ancien du LOSC justement, s'est engagé avec l'AC Milan cet été, les dirigeants Rossoneri garderaient un oeil attentif à la situation de Jonathan Davis. Même si le Belge conserve toute la confiance de son club, il n'est pas impossible que, s'il déçoit cette saison, il soit mis en concurrence avec un autre buteur. David peut-être.

Une information d'autant plus importante que l'on sait déjà que Jonathan David pourrait quitter Lille dès cet hiver si une offre satisfaisante arrive sur la table des dirigeants du LOSC. Alors que des clubs de Premier League seraient déjà intéressés, on pourrait assister à un vrai duel pour l'attaquant canadien, d'autant plus s'il continue de performer en Ligue 1 et qu'il réalise une belle Coupe du Monde avec le Canada dans quelques semaines au Qatar