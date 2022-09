Barça : Un terrible coup dur officialisé pour Xavi à Barcelone

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2022 à 00:23





C’est un véritable coup dur pour Xavi et le Barça ! Le défenseur Ronald Araujo, blessé avec sa sélection nationale, va finalement se faire opérer.

Barça : Ronald Araujo accepte de se faire opérer

Le sort semble s’acharner sur le FC Barcelone qui a perdu plusieurs joueurs sur blessure lors de cette trêve internationale. Jules Koundé, Memphis Depay et Frenkie de Jong ont également été touchés avec leur sélection respective en Ligue des Nations. Et le club barcelonais serait bien passé de cette énième mauvaise nouvelle. En match amical face à l'Iran, Ronald Araujo s'est, lui aussi, blessé avec l'Uruguay. Le défenseur du Barça, touché à la cuisse, a été contraint d’abandonner ses compatriotes après seulement cinq minutes de jeu.

Et après sa blessure, l’international uruguayen avait deux options sur la table. Sa sélection nationale l’encourageait à suivre un traitement spécial en vue d’une participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Tandis que la direction barcelonaise lui recommandait de se faire opérer afin d’éviter une possible rechute à l’avenir. Et après réflexion, le jeune défenseur central a accepté de se faire de subir une opération chirurgicale le plus rapidement possible. « Ronald Araujo sera opéré ce mercredi d'une avulsion du tendon du long adducteur de la cuisse droite. L'opération sera réalisée par le Dr Lasse Lempainen, sous la supervision des services médicaux du Club à Turku », peut-on lire dans le communiqué du club.

Barça : Ronald Araujo, sa participation au Mondial compromise

À l'heure actuelle, la direction du FC Barcelone n'a pas donné de détails concernant l'indisponibilité de son défenseur uruguayen. Mais certains médias locaux évoquent que le joueur devrait être sur la touche durant plusieurs mois. Selon Marca, cette blessure rend de plus en plus hypothétique sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son absence est donc un coup dur pour l’entraîneur Xavi, qui devra réinventer sa défense pour la suite de la saison.

En manque de temps de jeu depuis l’entame de la saison, le capitaine catalan Gerard Piqué devrait profiter de cette situation pour faire son retour dans le onze de départ catalan. D’autant plus que Jules Koundé sera, lui aussi, indisponible pour la reprise du championnat.