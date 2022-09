RC Lens Mercato : Une recrue se livre sur ses débuts en L1

Publié par Jules le 26 septembre 2022 à 22:23





Arrivé au RC Lens cet été contre 10 millions d'euros en provenance de Bruges, Lois Openda réalise un bon début de saison dans le Pas-de-Calais.

RC Lens Mercato : Openda déclare sa flamme aux supporters lensois

Interrogé par le média belge Le Soir, Lois Openda, qui a débarqué au RC Lens cet été, c'est livré sur son nouveau club. L'attaquant belge de 22 ans est revenu sur beaucoup d'éléments et notamment les fameux supporters sang et or qui l'ont déjà beaucoup marqué. Il relève, comme beaucoup d'autres avant lui, la ferveur du stade Bollaert et de ses occupants : "le public est toujours derrière nous, fidèle au poste et prêt à nous soutenir".

Depuis son arrivée, bien que récente, au RC Lens, dans cette "ville de foot" comme il la désigne, Lois Openda a été très impressionné par les supporters lensois. Comme il le dit lui-même ce public l'a "déjà touché, impressionné". Une preuve s'il en fallait de l'importance du public au RCL, une ferveur qui, comme le confie le Belge, "donne envie d’être décisif à tous les matchs".

RC Lens Mercato : Le très bon début de saison d'Openda

Arrivé "sans pression" au RC Lens, comme l'avoue Openda, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour s'imposer à Bollaert. En effet, depuis le début de la saison en Ligue 1, l'attaquant de 22 ans a été titulaire 7 fois sur 8 et a déjà inscrit 4 buts avec la tunique sang et or. De belles statistiques qui reflètent également la qualité de jeu du joueur qui s'est parfaitement adapté au système de jeu de Franck Haise.

Le RCL a été très actif sur le marché en achetant des joueurs mais en prolongeant d'autres, à la manière de Seko Fofana. Mais le recrutement d'Openda pourrait bien être le meilleur coup du mercato lensois. Arrivé pour un peu moins de 10 millions d'euros, somme très correct pour un attaquant aussi jeune, le RC Lens semble avoir déniché un très bon joueur et pourrait bien faire fructifier ce transfert.