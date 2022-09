OM : La réponse de Marseille au coup de gueule d’Igor Tudor

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2022 à 17:41

Avant la reprise du championnat, la direction de l’ OM a apporté une réponse à Igor Tudor qui se plaignait de l’état de la pelouse du Vélodrome.

OM : Tudor incrimine la pelouse du Vélodrome, sa direction répond

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine très difficile sur le plan sportif. Battus par Francfort (0-1) en Ligue des Champions, les Marseillais souhaitaient rapidement relever la tête sur la scène nationale. Mais les hommes d’Igor Tudor ont été tenus en échec à domicile par une solide équipe du Stade Rennais (1-1). Si l’ OM conserve toujours sa 2e place de Ligue 1 après huit journées, ces contre-performances ont suscité diverses inquiétudes, d’autant plus que l’équipe phocéenne semblait émoussée ces dernières semaines.

À l’issue du match contre le Stade Rennais, Igor Tudor avait même reconnu que la fatigue commençait à se faire ressentir au sein de son effectif, notamment en raison d’un calendrier compliqué imposé à l'Olympique de Marseille. L’accumulation des matchs a donc eu des répercussions sur les performances de son équipe. En outre, Igor Tudor a aussi fustigé l’état de la pelouse du Vélodrome, expliquant qu’il y avait « un problème sur le terrain ».

Le technicien croate en a discuté avec ses dirigeants et ces derniers ont fait connaître leur réponse. Interrogé par La Provence, le directeur des grands projets à l’ OM, Martin d’Argenlieu, a expliqué que la pelouse du Vélodrome « reste parfaitement jouable. Le responsable des pelouses de la FIFA est venu à Marseille la semaine dernière. Il nous a dit : bravo pour la pelouse, je n’aurais pas fait mieux ! », a-t-il confié.

OM : L’inquiétude persiste avant la réception du PSG

Si l’Olympique de Marseille rassure sur l’état de sa pelouse, l’inquiétude sera encore plus grande dans quelques mois. Et pour cause, le stade Vélodrome accueillera la grosse affiche du Top 14 entre le RC Toulon et le Stade Toulousain samedi 18 février à 21 heures. Cette rencontre de rugby, qui se déroulera en plein cœur de l’hiver, pourrait laisser la pelouse dans un piteux état, une semaine seulement avant le Classico OM-PSG, prévu le 26 février 2023. Toutefois, l’Olympique de Marseille peut faire confiance en ses jardiniers pour limiter les dégâts.