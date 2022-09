OM Mercato : Une vente surprise se concrétise déjà à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2022 à 15:41

En quête de liquidités, l’ OM pourrait réaliser une vente surprise cet hiver avec Gerson. Le Brésilien est déjà sollicité en Premier League.

OM Mercato : Gerson se rapproche d’un départ de Marseille

Hyperactif dans le sens des arrivées, avec une dizaine de recrues signées, l’ OM a également réalisé un dégraissage cet été. Plusieurs indésirables tels que Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Jordan Amavi ou encore Duje Caleta-Car ont quitté le navire marseillais durant ce mercato estival. Le président marseillais, Pablo Longoria, a donc atteint son objectif de réduire son effectif de joueurs à 22. Toutefois, la direction de l'Olympique de Marseille reste un peu sur sa faim, car elle n’est pas parvenue à réaliser des ventes importantes cet été.

Même le transfert de Bamba Dieng, qui était à deux doigts de rejoindre l’OGC Nice contre un chèque de 12 millions d’euros, a finalement échoué au terme d’un feuilleton rocambolesque. En proie à des difficultés économiques, l’ OM a ainsi pour but de réaliser des ventes importantes d’ici le prochain mercato hivernal en vue de soulager un peu ses finances dans le rouge. Et si le jeune attaquant sénégalais demeure toujours un candidat crédible au départ, la direction phocéenne pourrait aussi se séparer de Gerson dès janvier prochain.

Après des débuts compliqués en Ligue 1, l’international brésilien a su s’adapter au système de jeu mis en place par Jorge Sampaoli en multipliant de belles prestations sous les couleurs marseillaises. Il aura notamment été l’un des grands artisans de la qualification de l’ OM en Ligue des Champions avec un bilan de 10 buts inscrits et 11 passes décisives en 48 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. En revanche, Gerson semble retombé dans ses travers en ce début de saison. Cette mauvaise passe a débuté après l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche marseillais. L’ancien joueur de Flamengo est méconnaissable lorsqu’il est aligné et l’hypothèse de son départ de Marseille s’est renforcée ces dernières semaines. D’autant plus que le principal concerné ne manque pas de prétendants, surtout en Premier League.

OM Mercato : Aston Villa veut revenir à la charge pour Gerson

D'après les informations du média brésilien Coluna Do Fla, la direction d’Aston Villa n’a pas encore abandonné la piste menant à Gerson. S'ils n'ont pas pu recruter le milieu de terrain brésilien lors du dernier mercato, en dépit de plusieurs tentatives, les dirigeants britanniques envisageraient de revenir à la charge pour sa signature cet hiver. Il faut dire que les Villans ont les yeux rivés sur l’effectif marseillais.

Aston Villa, qui explore régulièrement le championnat français à la recherche de nouveaux talents, est parvenu à recruter Boubacar Kamara en provenance de Marseille. Le jeune crack tricolore avait rejoint gratuitement le club entraîné par Steven Gerrard après avoir refusé de prolonger son contrat avec l ’OM. Gerson pourrait donc retrouver un ancien Marseillais à Aston Villa lors de la prochaine ouverture du marché des transferts. Mais cette fois-ci, les Villans devront mettre la main à la poche, car l’international brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’Olympique de Marseille. Et si les dirigeants marseillais souhaitent réaliser quelques ventes cet hiver, ils n’ont pas l’intention de brader leur milieu de terrain à n’importe quel prix.

OM Mercato : Marseille attend 30 M€ pour Gerson

À ce jour, aucune offre concrète n’a été formulée à l’Olympique de Marseille pour Gerson. Mais les dirigeants marseillais savent que les clubs de Premier League ont parfois tendance à lâcher de grosses sommes d’argent pour des joueurs à fort potentiel. La direction de l’ OM espère ainsi que ce scénario se produira pour l’ancien meneur de Flamengo. Ainsi, les dirigeants phocéens attendraient un chèque de 30 millions d’euros pour acter le départ de leur joueur. Reste désormais à savoir si Aston Villa répondra favorablement à ces exigences financières.