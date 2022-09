PSG : Ça se complique encore plus pour Galtier au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2022 à 00:11

Alors que Christophe Galtier regrette déjà le non-recrutement d’un défenseur central, l’entraîneur du PSG va continuer à faire sans Presnel Kimpembe.

PSG : Indisponibilité plus longue que prévu pour Kimpembe

Envoyé au Qatar pour y poursuivre ses soins à l’hôpital de médecine orthopédique et sportive Aspetar, Presnel Kimpembe n’est pas encore sur la voie de la reprise et « aucune date de retour sur Paris n’a été planifiée », d’après les derniers renseignements recueillis par RMC Sport. Annoncé absent pour six semaines environ après sa déchirure à l’ischiojambier de la cuisse gauche contractée le 10 septembre dernier contre le Stade Brestois, le vice-capitaine est encore « forfait au minimum jusqu’au 25 octobre », à en croire le média métropolitain.

Christophe Galtier devrait donc continuer à composer son Kimpembe la réception du Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, le mardi 25 octobre, alors qu'il était attendu avec ses coéquipiers face à l'Ajaccio le 21 octobre. De quoi mettre en péril sa participation à la Coupe du Monde au Qatar ?

PSG : Kimpembe, trop juste pour la Coupe du monde ?

Éloigné des terrains depuis le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe reviendra à la compétition que le 10 novembre. Le défenseur central de 27 ans aura donc trois matches dans les jambes avec le Paris Saint-Germain pour retrouver ses sensations avant la publication de la liste de Didier Deschamps, qui devrait intervenir le 10 novembre, pour la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre.

Le coéquipier de Marquinhos et Sergio Ramos est donc engagé dans une folle course contre-la-montre pour valider sa participation à sa deuxième Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus ayant déjà prévenu les internationaux français qu'il ne convoquera que des joueurs qui seront à 100% de leurs capacités physiques. Pour le moment, le Champion du monde 2018 poursuit sa récupération au Centre d'Excellence Sportive d'Aspetar de Doha, au Qatar.