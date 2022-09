RC Lens Mercato : Franck Haise envoie un message fort sur son avenir

Publié par Thomas G. le 28 septembre 2022 à 11:00

Considéré comme l'un des meilleurs entraîneur français, Franck Haise s'est exprimé sur son avenir au RC Lens et le début de saison lensois.

RC Lens Mercato : Franck Haise lâche un indice pour son avenir

Le RC Lens réalise le meilleur début de saison de son histoire, les Lensois sont 4e derrière le PSG, l’OM et le FC Lorient. Les Sang et Or sont toujours invaincus, cette saison, et le RCL est sur une série de 15 matches sans défaite en Ligue 1. Des performances qui attirent la convoitise, notamment sur le maestro de cette réussite lensoise. L’entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Haise, était dans la short-list pour remplacer Graham Potter à Brighton.

Interrogé par Raymond Domenech à l’occasion d’un entretien pour l’Unecatef, l’entraîneur lensois s’est exprimé sur ses ambitions et la suite de son aventure avec le RCL. Franck Haise a déclaré :

« Aujourd’hui, je ne me refuse rien. Je prends beaucoup de plaisir, j’espère continuer à en prendre et d’aller le plus haut possible. Déjà avec le RC Lens et après je sais que les entraîneurs ne sont jamais éternels au même endroit, même si cela arrive de temps en temps. Je ne fais pas de plan de carrière, mais je suis comme mes joueurs, je suis quelqu’un d’ambitieux pour mon équipe, mon groupe, mais également pour moi. J’ai envie de vivre les plus belles choses possibles et les plus hautes. »

L’entraîneur du RC Lens ne ferme pas la porte à un départ et son avenir est donc toujours incertain dans le nord de la France.

RC Lens Mercato : Seko Fofana brille avant le choc

Le capitaine du RC Lens a vécu un retour en sélection réussi durant cette trêve internationale. Seko Fofana a marqué hier soir lors de la victoire de la Côte d'Ivoire 3-1 face à la Guinée. Le milieu ivoirien s’était déjà illustré la semaine dernière en marquant le but de la victoire face au Togo. De bon augure pour le RC Lens qui devrait récupérer un joueur en pleine confiance avant la réception de l’Olympique Lyonnais. Les Sang et Or ont l’occasion de confirmer leur début de saison historique en écartant un concurrent dans la course à l’Europe.