RC Lens : Sélection, Seko Fofana signe un retour fracassant

Pour son retour en sélection nationale, Seko Fofana s’est illustré. Le capitaine du RC Lens a été décisif avec la Côte d’Ivoire.

Nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset a convoqué Seko Fofana pour le rassemblement des Éléphants en septembre. Le milieu du Racing Club de Lens avait mis sa carrière internationale entre parenthèses pour se consacrer à son club. Déjà indiscutable chez les Sang et or, le capitaine lensois a répondu favorablement à l’appel de son sélectionneur. Lequel l’a titularisé samedi lors du match amical remporté face au Togo (2-1) à Rouen.

Le milieu du RC Lens a signé un retour remarqué avec les Éléphants. Il a notamment ouvert le score pour les siens après l’heure de jeu. Le Lensois a croisé une frappe du gauche après une série de passements de jambes à l’entrée de la surface adverse. Les Ivoiriens ont doublé la mise sur un penalty transformé par le Barcelonais Franck Kessié (68e). Karim Dermane (85e) a sauvé l’honneur des Éperviers en fin de partie.

Fofana promis à un départ de Lens

En signant un retour remarqué en sélection, Seko Fofana confirme sa bonne passe en ce début de saison. En club, l’international ivoirien a déjà inscrit deux buts et délivré autant de passes en six matchs de championnat. Alors que le capitaine du RC Lens a récemment prolongé son contrat d’un an, Franck Haise a jeté un froid sur son avenir.

Pour le coach lensois, Fofana finira par quitter le club artésien. Le milieu de 27 ans ne manque pas de prétendants chaque été depuis son transfert à Lens. « Un jour, il trouvera certainement un autre projet qui lui conviendra, mais ce n’était pas le moment cet été. Il était super investi dès la reprise. Il aurait pu partir, mais je pense qu’il est très heureux », a confié Franck Haise à RMC Sport.