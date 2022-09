ASSE Mercato : Une recrue se livre comme jamais avant Grenoble

À quelques jours du match face à Grenoble, une recrue estivale de l' ASSE s'est confiée sur son arrivée à Sainté, indiquant les raisons de ce transfert.

Arrivé en début de mercato estival, aux côtés de joueurs comme Jimmy Giraudon ou Anthony Briançon, le milieu de terrain Dylan Chambost fait partie des premiers joueurs ciblés par Laurent Batlles lors de son arrivée. L’ancien coach de l’ESTAC, venu remplacer Pascal Dupraz à l’AS Saint-Etienne, souhaitait, pour se renforcer, s’entourer de ses hommes forts à Troyes et avait bouclé la venue libre du natif d’Annecy, trois ans après son départ du club ligérien.

« Je sais ce que c’est de jouer sous ce maillot, ce que c’est d’être supporter. On est quelques stéphanois dans l’équipe, on a cette chance. C’est à nous d’inculquer certaines valeurs et de prononcer l’importance des supporters, et le respect qu’on doit avoir envers eux. »