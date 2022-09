Stade Brestois Mercato : C'est confirmé pour un départ au SB29

Le Stade Brestois va acter le départ de Youcef Belaïli. Une tendance confirmée par le père et agent de l’international algérien.

Onzième de Ligue 1 lors du dernier exercice écoulé, le Stade Brestois est à la peine cette saison. Après huit journées de championnat, le SB29 ne pointe qu’à la 19e place du championnat. Dans le dur en ce début de saison, Brest va enregistrer un important départ dans les prochains jours. Selon plusieurs sources algériennes, Youcef Belaïli envisage un départ du SB29. Le milieu offensif algérien ne serait pas satisfait de sa situation dans le Finistère. Il ne supporterait pas sa mise au banc contre le PSG et sa non-convocation pour le match suivant contre Ajaccio. Définitivement recruté cet été après sa signature en tant que joueur libre au mercato d’hiver, l’international est donc sur le départ. Son père et agent a d’ailleurs confirmé son futur départ du club finistérien.

En marge de la victoire en match amical entre l’Algérie et le Nigeria (2-1) ce mardi, le représentant de Youcef Belaïli a confirmé des discussions dans ce sens. Le dossier sera bouclé au retour du joueur après sa convocation en sélection nationale. Des clubs seraient même déjà en embuscade pour récupérer le joueur âgé de 30 ans, selon le père du Brestois interrogé par la télé algérienne Echorouk TV.

« On est en négociations avec Brest pour résilier, la décision finale n’a pas encore été prise, après la trêve, Youcef partira en France pour résilier ou pour rester avec le club, en même temps, on a eu des propositions de bons clubs. […] Je confirme que nous voulons résilier le contrat de Youcef avec Brest. Pour l’instant, il est concentré avec l’Algérie et le match de ce soir [mardi, ndlr], mais nous prendrons une décision après ce match. Mais il veut quitter Brest. »