PSG : L'énorme tacle d'Al Khelaïfi sur le mercato du Barça

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une pique au FC Barcelone après son mercato agité au vu de ses difficultés financières.

Les relations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se sont encore distendues suite à la signature de Lionel Messi en 2021. Les tensions étaient déjà présentes ces dernières saisons lorsque le Barça a tenté de rapatrier Neymar en Catalogne, sans succès. Dans les colonnes de Politico, Nasser Al-Khelaïfi s’en est pris aux Blaugranas sur un autre aspect. Le dirigeant qatari n’arrive pas à comprendre comment le club catalan a réussi à boucler d’importantes signatures malgré ses difficultés financières. Entre les transferts de Raphina, Lewandowski et Koundé, les Blaugranas ont déboursé plus de 150 millions d’euros cet été. De quoi intriguer le patron des Rouge et bleu. Pour le président parisien, les ressources dont dispose le club de Joan Laporta ne sont pas légales. « Est-ce juste ? Non, ce n’est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr », a-t-il d’abord noté avant de lancer un avertissement.

La mise en garde d’Al-Khelaïfi à Laporta

Pour le patron du Paris Saint-Germain, il importe d’avoir un œil sur les rentrées de clubs par respect pour les supporters. De même, Nasser Al-Khelaïfi a adressé un tacle aux clubs toujours obsédés par la mise sur pied de la Super League.

« Nous devrions également faire attention à ce que nous changeons dans le football, car nous devons respecter nos supporters […] Je suis vraiment convaincu que personne ne permettra à la Super League de voir le jour. Nous devons penser à tout le monde, pas seulement à nous-mêmes. La Super League ne concernait qu’eux-mêmes ».

De son côté, le FC Barcelone estime être soumis au même contrôle que « tous les clubs participant aux compétitions de clubs de l’UEFA ». Le club catalan a cédé plusieurs actifs cet été, dont des parts de ses droits télévisions, pour renflouer ses caisses.