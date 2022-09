OL Mercato : Une grosse recrue estivale affiche ses ambitions

Publié par Ange A. le 29 septembre 2022 à 06:35

De retour à l’Olympique Lyonnais cet été, Alexandre Lacazette s’est livré au moment où l’ OL traverse une mauvaise passe en championnat.

OL : Alexandre Lacazette optimiste pour Lyon

Les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso sont les meilleures signatures de l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant et le milieu tricolores étaient libres de tout contrat cet été. Ils sont retournés dans leur club formateur gratuitement après l’expiration de leurs contrats à Arsenal et au Bayern Munich. Mais leur retour à Lyon est encore loin de porter ses fruits. Les Gones traversent une mauvaise passe en championnat. Ils ne pointent qu’à la 6e place de Ligue 1 après huit journées. La bande à Peter Bosz reste d’ailleurs sur trois défaites de rang avant d’affronter le RC Lens (4e) ce dimanche à Bollaert. Au micro d’OL TV, le buteur lyonnais a affiché ses ambitions et se veut optimiste pour le reste de la saison.

« C’est une mauvaise période pour nous, on est conscient qu’on doit rectifier le tir. Le problème ? C’est nous les joueurs qui devons faire mieux, être plus efficaces dans les deux surfaces et gagner les matchs, tout simplement. On doit travailler tous ensemble, collectivement. Je n’ai pas envie de revivre une saison compliquée, il faut une bonne saison entière ».

Un retour gagnant pour Lacazette chez les Gones ?

Alors que l’Olympique Lyonnais est à la peine en championnat, Alexandre Lacazette est l’un des meilleurs Gones de la saison jusqu’ici. L’ancien Gunner en est déjà à 4 réalisations et une passe décisive en 7 matchs de Ligue 1, soit autant que le Camerounais Karl Toko Ekambi. Le Brésilien Tetê porte les espoirs de Lyon avec ses 4 buts et 3 assists. L’attaquant de l’ OL espère enclencher une nouvelle dynamique après cette fenêtre internationale. « Il faut gagner tous les matchs quand on porte le maillot de l’OL et faire carton plein. J’ai confiance et je sais qu’on va mieux faire », a-t-il indiqué.