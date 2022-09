Angers SCO-OM : Deux forfaits confirmés à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2022 à 16:23

Demain soir, l’ OM affronte l'Angers SCO en ouverture de la 9e journée Ligue 1. Des doutes planent déjà sur le groupe d’Igor Tudor pour ce choc.

Angers SCO-OM : Igor Tudor privé de deux défenseurs pour le choc

L’heure de la reprise a sonné à l’Olympique de Marseille. Après une semaine de coupure internationale, les Marseillais ont repris le chemin de l'entraînement mercredi soir au centre Robert Louis-Dreyfus. Les joueurs n’ayant pas été convoqués en sélection nationale et les internationaux tricolores, tels que Mattéo Geundouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout, ont animé cette séance d’entraînement. L’international turc Cengiz Under était également de retour à la Commanderie.

Toutefois, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, n’a pas pu immédiatement compter sur un groupe au complet. Puisque plusieurs internationaux manquaient à l'appel. C’est notamment le cas de Bamba Dieng et Pape Gueye, qui ont récemment fait leur retour dans la cité phocéenne. La recrue phare de l’OM, Alexis Sanchez, est aussi rentré mercredi soir à Marseille. La Provence explique que le jeune gardien de but Simon Ngapandouetnbu, convoqué avec le Cameroun, est attendu ce jour au centre d’entraînement marseillais. Quant à Éric Bailly, il n’est toujours pas remis de sa blessure.

Touché à la cuisse lors de la défaite face à Francfort (0-1) en Ligue des Champions, l’international ivoirien était absent lors de la séance d’entraînement. Et si le club n’a pas encore communiqué sur son état de santé, L’Équipe assure d’ores et déjà que le défenseur prêté par Manchester United est forfait pour le déplacement à Angers. Mais ce n’est pas tout, Igor Tudor sera également privé d’un autre renfort en défense.

OM : Nuno Tavares est suspendu pour le déplacement à Angers

Auteur d’un excellent début de saison en Ligue 1, le nouvel arrière gauche de l’OM, Nuno Tavares, ne sera pas de la partie. Et pour cause, l’international portugais est suspendu pour accumulation de cartons. Son absence est un véritable gros coup dur pour Igor Tudor, tant le défenseur s’est érigé comme l’un des pions incontournables dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais devra donc réinventer son secteur défensif pour le choc contre l'Angers SCO, prévu vendredi à partir de 21h au stade Raymond-Kopa.