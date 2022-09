ASSE : Une recrue s'impatiente de découvrir le Chaudron

Publié par Jules le 29 septembre 2022 à 16:53

Arrivé cet été à l' ASSE, Victor Lobry est devenu un joueur essentiel du dispositif de Laurent Batlles. En conférence de presse, il est revenu sur son adaptation.

ASSE : Victor Lobry a de la concurrence au milieu chez les Verts

Débarqué cet été en provenance de Pau, Victor Lobry a rapidement pris ses marques dans le milieu de terrain de l' ASSE au point de devenir un incontournable de Laurent Batlles. En conférence de presse d'avant-match, le joueur s'est exprimé sur sa place chez les Verts et se réjouit du nombre et de la diversité de ses compères au milieu.

« Au milieu, il y a pas mal de profils différents. Le football maintenant, ça se joue pas mal au milieu de terrain. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, trouver des liens entre nous pour être plus performant et avancer. »

Une concurrence bénéfique à l' ASSE selon le milieu de terrain de 27 ans qui se concentre quant à lui sur l'aspect offensif de l'équipe. Et, si Batlles a identifié la défense comme chantier prioritaire, Lobry pense que les Verts doivent se montrer « plus efficaces », comme il l'explique. Son équipe devrait tenter de « faire un peu plus mal à l'adversaire sur [le] jeu de possession ».

ASSE : De retour de blessure, Lobry a hâte de découvrir le Chaudron

De retour de blessure, Victor Lobry a hâte de fouler les pelouses de Ligue 2 avec l' ASSE ce week-end. À l'entendre, le joueur se sent bien mieux et n'est plus du tout embêté par ce petit pepin physique : « C'est bon ça y est, c'est derrière moi, donc tout va bien. » Il devrait donc être présent contre Grenoble avec, pour la première fois de la saison, du monde à Geoffroy-Guichard.

« Il y a une certaine hâte de retrouver ou de découvrir Geoffroy-Guichard. Pour ma part je ne l'ai jamais vu. C'est sur que même vide c'est un peu impressionnant. Donc plein… Franchement j'ai hâte d'être à 15h samedi pour découvrir ça. »

Coup d'envoi à 15h samedi prochain pour Victor Lobry et ses coéquipiers qui tenteront de vaincre Grenoble pour sortir de la zone rouge en Ligue 2. Et, pour la première fois de la saison, l' ASSE pourra compter sur son fidèle public. Une première aide avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs au prochain mercato comme l'a promis Batlles.