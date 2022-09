Stade Brestois : Une absence en vue pour le déplacement à l'AJ Auxerre

Publié par Enzo Vidy le 29 septembre 2022 à 11:51

En plein divorce avec Youcef Belaïli, le Stade Brestois doit faire face à un autre problème avec la probable absence de Mounié pour le déplacement à l'AJ Auxerre.

Stade Brestois : Steve Mounié absent pour le déplacement à Auxerre ?

C'est une fin de semaine agitée sur la pointe finistérienne. À trois jours d’un déplacement important en championnat du côté d’Auxerre, ledoit gérer le cas Youcef Belaïli qui prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Et comme si cela ne suffisait pas, le SB29 va peut-être devoir se passer depour le match de dimanche. En effet, Le Télégramme annonce que l’attaquant brestois n’était pas présent à l'entraînement collectif d’hier. Une bien mauvaise nouvelle qui s’annonce pour Michel Der Zakarian qui sait que son équipe est dans l’obligation de prendre les 3 points.

Cette possible absence de Steve Mounié pourrait bien faire le bonheur d’un petit nouveau qui a récemment signé son contrat professionnel avec le club breton. Il s’agit d’Axel Camblan, jeune milieu offensif de 19 ans qui devrait vraisemblablement faire partie du groupe qui prendra la direction d’Auxerre samedi après-midi et pourrait même connaître ses premières minutes avec les pros. Performant avec la réserve, Axel Camblan pourrait donc saisir cette opportunité et pourquoi pas réussir à s’imposer au Stade Brestois.

Stade Brestois : Le SB29 doit impérativement se ressaisir

En grande difficulté sur ce début de saison, les hommes de Michel Der Zakarian occupent la 19e place du championnat. Avec 5 défaites sur les 4 dernières sorties, la crise semble réelle pour le club breton qui doit impérativement renouer avec la victoire pour se donner de l’air au classement. Le calendrier est plutôt clément pour le SB29 jusqu’à la coupure provoquée par la Coupe du Monde. Hormis la réception du FC Lorient et un déplacement à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice, les Brestois joueront essentiellement face à des concurrents directs pour le maintien. L'opération rédemption du Stade Brestois commence dès ce dimanche à l’Abbé Deschamps, face à l’AJ Auxerre, bien mal en point également sur ce début de championnat.