Stade de Reims Mercato : Balogun vers un transfert permanent?

Publié par Dylan le 01 octobre 2022 à 14:46

Stade de Reims Mercato : Le club champenois fait tout pour étendre le contrat de Folarin Balogun, et serait prêt à acheter définitivement le joueur.

Stade de Reims Mercato : Balogun définitivement à Reims ?

Prêté par Arsenal cette saison, Folarin Balogun est le petit rayon de soleil du Stade de Reims. Si le club champenois ne réalise pas des débuts faramineux, l'entraîneur Oscar Garcia peut être satisfait de sa recrue anglaise. Après huit matchs de Ligue 1, Balogun est le meilleur buteur du club dans cet exercice 2022-2023 avec 5 buts inscrits et une passe décisive à son actif.

Des statistiques qui n'ont pas manqué de faire réfléchir les dirigeants rémois quant à une éventuelle prolongation de son contrat. Pour rappel, le joueur de 21 ans n'est prêté qu'un an au Stade de Reims, et doit retourner du côté d'Arsenal vers juin 2023. Il y a quelques jours, le journal L'Union révélait que le SDR souhaitait prolonger d'un an le contrat de Balogun, mais le journaliste turc Ekrem Konur ajoute ce samedi que le club serait prêt à payer définitivement le joueur.

Stade de Reims Mercato : Le SDR va devoir sortir le chéquier pour s'offrir Balogun

Estimé à 7 millions d'euros selon le site Transfermarkt, Folarin Balogun pourrait être retenu par Arsenal. En effet, l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta avait déjà fait l'éloge de son jeune joueur en mars dernier, alors que celui-ci réalisait de bonnes performances en prêt du côté de Middlesbrough :

« Il avait besoin d’une voie, il avait besoin de cette exposition. Il doit traverser de bons et de difficiles moments, et il doit être capable de s’adapter et de se retrouver dans le vestiaire, et de développer l’importance nécessaire pour jouer à ce niveau. Je pense qu’il fait tout cela très bien. »

Selon la presse anglaise, Mikel Arteta ne devrait pas tarder à prendre une décision concernant l'avenir de Folarin Balogun. Tout est envisageable, même un transfert définitif de Balogun vers Reims. Le club champenois a réalisé de bonnes opérations financières cet été, entre la vente de Wout Faes vers Leicester City (17 millions d'euros) et celle du jeune attaquant El-Bilal Touré vers l'UD Almeria (8 millions d'euros).