OM Mercato : Pablo Longoria avait programmé une folie en défense

Publié par Team Foot Sur 7 le 02 octobre 2022 à 12:40

Pour conserver définitivement William Saliba à l’ OM, qui est retourné à Arsenal au terme de son prêt, Pablo Longoria était prêt à une folie cet été.

OM Mercato : Longoria était prêt à concurrencer un cador cet été

Prêté la saison dernière par Arsenal, William Saliba s’est rapidement imposé comme un élément déterminant à l’Olympique de Marseille. À tel point que Pablo Longoria et les décideurs du club phocéen étaient disposés à tout pour le retenir définitivement lors du mercato estival passé. D’après les informations divulguées par le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM aurait ainsi tenté de se mesurer à un cador européen qui voulait lui aussi recruter le défenseur central de 21 ans. L’actuel deuxième du Championnat de Ligue 1 aurait notamment formulé une belle offre aux Gunners, avec un montant jamais investi à Marseille, pour garder définitivement Saliba. Une belle somme que le board d’Arsenal n’aurait toutefois pas accepté.

OM Mercato : Arsenal prépare la prolongation de William Saliba

Sous contrat jusqu’en juin 2024, William Saliba est de retour à Arsenal, où il semble avoir trouvé sa place après trois prêts successifs à Saint-Étienne, OGC Nice et Marseille. Avec deux buts et une passe décisive en huit matches toutes compétitions confondues cette saison, le jeune international français semble être entré dans les bonnes grâces de Mikel Arteta qui l’a utilisé lors des huit matches de Premier League cette saison. À tel point que la direction du club londonien envisagerait d’ores et déjà de se pencher sérieusement sur son avenir.

En effet, Fabrizio Romano révèle notamment que les Gunners seraient en train de pousser en coulisses afin de faire signer un nouveau contrat à l’ancien coéquipier de Dimitri Payet. Alors que l’Olympique de Marseille et de grands clubs européens surveillent la situation du natif de Bondy, Arsenal voudrait rapidement blinder Saliba avec la signature d’une prolongation. Heureux et épanoui à Arsenal, William Saliba voudrait à son tour rester encore un peu plus longtemps chez les pensionnaires de l’Emirates Stadium.