OM Mercato : L’annonce forte de Longoria pour William Saliba

25 mai 2022

OM Mercato : La direction marseillaise n’a pas encore perdu l'espoir de conserver William Saliba cet été. C’est le président Pablo Longoria qui l’évoque.

OM Mercato : Longoria toujours confiant pour William Saliba

Arrivé lors du dernier mercato estival, en provenance d’Arsenal, William Saliba est rapidement devenu indéboulonnable au sein de la défense de l’Olympique de Marseille. Auteur de prestations convaincantes en Ligue 1, le jeune défenseur central a mis tout le monde d’accord à l’ OM. Il a notamment été récompensé par Didier Deschamps qui l’a convoqué pour la première fois en équipe de France en mars dernier. Le joueur de 21 ans a également été sacré meilleur espoir de Ligue 1 aux Trophées UNFP.

Toutefois, son aventure à l’OM arrive à son terme cet été. Son prêt ne comportant aucune option d’achat, William Saliba devrait faire son retour à Arsenal, qui souhaite le récupérer le plus rapidement possible. Cependant, la direction de l’ OM n’a pas rendu les armes et espère toujours conserver le néo-international tricolore.

Interrogé par RMC Sport, Pablo Longoria a réitéré son souhait de garder William Saliba pour la saison à venir. Mais le président phocéen sait très bien que c’est Arsenal qui aura le dernier mot dans ce dossier. Il compte donc négocier avec les Gunners en vue de trouver une issue favorable à ce dossier. « Il faut voir s'il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs. Il y a la volonté du joueur, la volonté du club… mais il faut surtout respecter Arsenal. Il faut tomber d'accord s'il y a des possibilités de pouvoir avancer », a-t-il déclaré.

La stratégie de Marseille pour conserver William Saliba

De son côté, Arsenal ne s’oppose pas vraiment à un transfert de William Saliba. Les Gunners seraient prêts à céder leur défenseur prometteur à condition de recevoir une offre satisfaisante. Un montant de 30 millions d’euros est évoqué. Une somme conséquente que l’OM ne peut atteindre en raison de ses difficultés financières. Les Marseillais devraient alors négocier avec Arsenal pour un nouveau prêt de William Saliba, une mission qui semble plus accessible pour Marseille.

Et à écouter les propos de Pablo Longoria, l’OM a des raisons d’y croire. « Parce que quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Étienne, ils ont fait un gros effort économique (…) Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde », a-t-il ajouté. Le club phocéen devra donc se montrer très convaincant s'il veut conserver ses chances intactes jusqu'au bout dans ce dossier.