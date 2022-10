PSG : Real Madrid, Florentino Pérez se paie la tête d’Al-Khelaïfi

En marge de l’Assemblée Générale du Real Madrid, Florentino Pérez a répondu aux récentes attaques de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Également président de l’ECA (Association Européenne des Clubs), le patron du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a récemment profité du dernier meeting de l’organisation européenne pour glisser un tacle appuyé à son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez. Revenant sur le dernier sacre des Merengues en Ligue des Champions, alors que leur président milite pour l’instauration d’une Super League, l’homme d’affaires qatari a ironisé en lâchant notamment :

« c’est étrange que le Real Madrid célèbre le fait de gagner la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition de clubs du monde (…) C'est très étrange d'aller contre une fantastique compétition de clubs déjà existante, mais de participer, célébrer et profiter des titres. Je trouve que c'est très bizarre, pour être honnête. Mais nous n'allons pas perdre de temps avec ça et nous allons continuer à travailler. »