FC Lorient : Les Merlus ont franchi un cap face au LOSC

Fort d'une cinquième victoire consécutive face au LOSC ce dimanche (2-1), le FC Lorient est plus que jamais sur le podium et peut se prendre à rêver.

Inarrêtables ! Tel est le mot pour définir les Merlus en ce moment en Ligue 1. Les hommes de Régis Le Bris ont encore prouvé ce dimanche que leur place sur le podium de l'élite n'était pas volée, mais complètement méritée face au LOSC de Paulo Fonseca. Le club breton s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Diakité contre son camp et du jeune Théo Le Bris, neveu... de Régis Le Bris, l'entraîneur du FC Lorient.

Le milieu central de 20 ans a offert la victoire aux Bretons dans les tous derniers instants de la rencontre, à la 87ème minute. Il a signé son premier but de la saison, un but qui va sans doute compter dans la saison du FC Lorient. Les Merlus sont assurés de rester sur le podium à l'issue de la neuvième journée avec ce résultat positif.

Forcément fier de la série en cours de son équipe (cinq victoires consécutives après le succès contre le LOSC), Régis Le Bris est revenu sur le dernier résultat au Moustoir en conférence de presse d'après-match :

« On savait qu'aujourd'hui c'était presque le pic de notre saison à ce moment de la dynamique globale. On réussit aujourd'hui à faire de belles choses parce qu'on a des valeurs partagées, d'intensité, d'engagement, de générosité. Il y a beaucoup de cohésion. Et quand cette cohésion est associée au public, elle donne beaucoup de force »

Pourtant, tous les signaux n'étaient pas vraiment au vert pour une victoire du FC Lorient cet après-midi. En effet, Dango Ouattara a été exclu au cours de la partie, laissant ses partenaires à 10 contre 11 pendant près de 30 minutes. Mais ses coéquipiers ont tenu, au plus grand bonheur du club breton et de Régis Le Bris :

« Personne ne voyait Lorient aussi haut dans le classement (3e). On y est et on n'a rien volé. Une égalisation quand on est à 10, il y a pas mal d'équipes qui s'écroulent. Sur ce plan, on est en train de franchir un cap. »