RC Lens - OL : Une absence de dernière minute fait mal aux Gones !

Publié par Dylan le 01 octobre 2022 à 19:37

RC Lens - OL : Alors qu'il devait probablement être titulaire face aux Nordistes, Malo Gusto ne pourra pas prendre part à la rencontre.

RC Lens - OL : Malo Gusto indisponible pour le choc

La nouvelle fait très mal à l'Olympique Lyonnais. Alors que le club rhodanien est dans l'obligation de l'emporter face au RC Lens dimanche pour espérer un podium en fin de saison, un cadre ne pourra pas prendre part à la rencontre en plus de Castello Lukeba. Ce n'est autre que Malo Gusto, le pilier droit des Gones en défense. Le joueur de 19 ans est indisponible d'après le site OL +, qui suit de très près l'actualité du club depuis 2000.

Si le motif de l'indisponibilité de Gusto est encore inconnu à l'heure actuelle, il s'agit d'un énorme coup dur pour Peter Bosz. Malo Gusto est l'un des joueurs les plus utilisés par le technicien allemand puisqu'il a participé à toutes les rencontres de l'Olympique Lyonnais jusqu'à présent. Autant dire que la défense lyonnaise va être complètement chamboulée au plus mauvais moment. En effet, le RC Lens n'est n'importe quel adversaire avec une quatrième place à la clé et quatre points d'avance sur l'AS Monaco, son principal poursuivant.

RC Lens - OL : Henrique ou Kumbedi pour remplacer Malo Gusto ?

En dépit de cette terrible nouvelle, Peter Bosz va vite devoir faire un choix pour sa défense. D'après OL +, Saël Kumbedi devrait être appelé par l'entraîneur de 58 ans pour pallier l'absence de Gusto dans le groupe. Mais rien ne dit qu'il sera forcément celui qui sera choisi pour le remplacer sur le terrain contre le RC Lens dimanche.

Cette absence devrait plutôt profiter au Brésilien Henrique, qui n'a joué que 37 minutes cette saison avec l'Olympique Lyonnais (20 minutes contre Angers, puis 17 minutes contre Troyes). S'il est arrière-gauche de préférence, il peut très bien jouer aussi sur le côté droit, là où a excellé Malo Gusto jusqu'à présent. Néanmoins, s'il est titularisé, saura-t-il se montrer à la hauteur du rendez-vous contre Lens ? Rien n'est moins sûr, mais Peter Bosz doit de toute façon trouver une solution rapidement pour compenser l'absence de son taulier.