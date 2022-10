Lionel Messi proche de prolonger son contrat au PSG

Publié par Thomas le 03 octobre 2022 à 10:37

Devenu incontournable au PSG cette saison, Lionel Messi voit son contrat se terminer à la fin de la saison mais pourrait prochainement prolonger.

Lionel Messi veut continuer au PSG

C’est peut-être la recrue inattendue de cette saison. Méconnaissable lors de l’exercice passé, où il peinait à faire parler sa magie, Lionel Messi semble retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Christophe Galtier. Encore buteur samedi soir pour le PSG, face à l’OGC Nice, d’un superbe coup-franc, l’attaquant argentin rayonne et crée quelques maux de têtes à sa direction. À l’instar de joueurs comme Sergio Ramos, la Pulga voit son bail au Paris Saint-Germain se terminer à la fin de la saison, une situation qui pousse logiquement Luis Campos et son board à travailler sur une prolongation. Si le dirigeant portugais confirmait il y a peu la volonté du club d’étendre l’aventure du septuple Ballon d’Or dans la capitale, il était néanmoins en attente de la réponse du joueur.

Et d’après Le Parisien, Lionel Messi serait désormais en bonne voie pour poursuivre au PSG au moins une année de plus. Le natif de Rosario serait enclin à l’idée de prolonger chez les Rouge et Bleu, lui qui bénéficie d’une année en option. Le média dévoile que l’international argentin serait " beaucoup plus heureux " que la saison dernière à Paris mais que toutefois, aucune proposition n’est pour l’instant parvenue au joueur. Également ciblé par son ancien club, le Barça, et l’Inter Miami (MLS), Lionel Messi devrait se prononcer après la Coupe du Monde sur son futur.

Lionel Messi a pris ses marques à Paris

Dans son édition du jour, Le Parisien va plus loin dans son analyse de la star argentine. Car si le joueur se sent mieux au club, c’est notamment parce qu’il s’épanouit davantage dans sa vie privée. Logiquement chamboulé lors de son départ de Barcelone, où il y avait passé près de 20 années, La Pulga semble avoir enfin pris ses marques dans la capitale française, où il y mène une vie paisible "retrouvant le rythme de la petite vie tranquille qu’il menait en Catalogne".

Alors qu’il naviguait d’hôtel en hôtel en début de saison dernière, Messi a progressivement gagné en stabilité, se posant avec sa famille dans l’un des quartiers les plus huppés de Neuilly (92). Au niveau de la langue, le journal francilien indique que l’attaquant "ne parle certes toujours pas français, mais il s’est fait à la sonorité d’une langue qu’il comprend de mieux en mieux". De bon augure donc pour la suite de l’aventure commune entre Leo et le Paris SG.