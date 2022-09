Barça Mercato : Le retour de Messi au FC Barcelone se précise !

Publié par Thomas le 28 septembre 2022 à 15:01

À un an de la fin de son contrat au PSG, Lionel Messi laisse son avenir en suspens et pourrait bel et bien faire son retour au Barça.

Barça Mercato : Retour de Messi, le vice-président du FC Barcelone confirme

Véritable coup de tonnerre de l’été 2021, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone reste encore ancré dans les esprits catalans. Aujourd’hui bien installé dans le onze de Christophe Galtier au PSG, l’attaquant argentin devrait une nouvelle fois agiter la prochaine fenêtre des transferts et pour cause, son contrat se termine en juin prochain chez les Rouge et Bleu. Alors que plusieurs sources indiquent un intérêt existant du joueur pour la MLS, afin de terminer sa carrière, la piste la plus crédible en cas de départ reste bien évidemment un retour au Barça.

Si Lionel Messi peut également prolonger son aventure au Paris Saint-Germain, tout porte à croire que son avenir se dessinera plutôt vers la Catalogne, où son club de toujours l’attend les bras ouverts. Une tendance confirmée par le vice-président du FC Barcelone, Eduard Romeu, qui a indiqué que la piste était " très viable " pour le prochain mercato estival.

« Le retour de Messi l'année prochaine est très viable pour nous car il signerait gratuitement. Nous n'aurons aucun problème pour enregistrer des joueurs en 2023. »

Une annonce choc qui devrait ravir les fans du Barça mais également l’ancien coéquipier de la Pulga, Xavi Hernandez, aujourd’hui à la tête de l’écurie blaugrana et qui rêve de pouvoir coacher la star argentine.

Barça Mercato : Le PSG pousse pour prolonger Lionel Messi

D’après plusieurs sources concordantes, le septuple Ballon d’Or devrait attendre la fin de la Coupe du Monde pour se prononcer sur son avenir. Si le joueur ne manque logiquement pas de courtisans, il pourrait se laisser séduire par la direction parisienne, qui milite pour le prolonger.

« J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo », évoquait il y a peu Luis Campos dans l’émission Rothen s’enflamme. Auteur d’un début de saison resplendissant dans un rôle de N°10 qui lui colle à la peau, Lionel Messi semble s’épanouir davantage depuis l'arrivée de Galtier et le passage en 3-4-3. Suffisant pour le convaincre de rester ?