Clermont Foot : Malgré la victoire face à Ajaccio, Gastien a tremblé

Victorieux hier face à l'AC Ajaccio, le Clermont Foot se place en première partie de tableau et prend des points importants face à un concurrent pour le maintien.

Ce week-end, le Clermont Foot se déplaçait en Corse pour un match qui s'annonçait difficile entre deux équipes qui jouent le maintien cette saison en Ligue 1. Sur la pelouse du stade François Coty, les Clermontois ont réalisé un match solide qui leur a permis de l'emporter 3 buts à 1 contre une équipe d'Ajaccio qui connaît beaucoup de difficultés en ce début de championnat de France.

Néanmoins, le CF63 ne s'est pas rendu la tâche facile ce dimanche. Alors qu'ils avaient ouvert le score dès la 11e minute de jeu, ils n'ont pas su faire le break et se sont fait rejoindre à la 70e minute par l'AC Ajaccio. Le Clermont Foot a dû puiser dans ses ressources pour parvenir à remporter le match en toute fin de rencontre grâce à deux buts coup sur coup à la 89e et dans le temps additionnel. Une victoire par deux buts d'écart flatteuse pour une équipe qui n'a pas surdominé la partie.

Le coach du Clermont Foot, interrogé à la suite de la rencontre, s'est montré satisfait par la victoire de ses hommes même s'il avoue que le scénario du match ne lui a pas particulièrement plu.

"On a bien maîtrisé le début du match avant de subir leur jeu. La seconde période a été plus délicate. Mais on y a cru jusqu'au bout et ceux qui sont entrés ont apporté la fraîcheur nécessaire. C'est la victoire de tout un groupe. À 1-1, on avait peur, on était dominés et à l'abri de rien. Leur but leur a donné de l'allant. Mais on a su résister et profiter au mieux de nos contres."