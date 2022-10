AC Ajaccio : L'ACA au plus mal avant d'aller défier Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 03 octobre 2022 à 14:54

Battu ce week-end à domicile par Clermont, l'AC Ajaccio ne cesse d'inquiéter et doit se rendre à Marseille le week end prochain.

AC Ajaccio : Lanterne rouge, l'ACA n’y arrive pas !

Dernier de Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ACA comptabilise seulement quatre points et une seule victoire en neuf matchs de championnat. Hier après-midi, alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul entre ajacciens et clermontois, les Corses ont finalement craqué en toute de fin de match en encaissant deux buts coup sur coup pour s’incliner 3-1. L'entraîneur de l'AC Ajaccio, Olivier Pantaloni, n’a pas caché sa frustration après le match au micro de L’Équipe.

"On a fait une première période calamiteuse. On avait prévu des choses qui n'ont pas été mises en place. Le tir a été corrigé à la pause et on a présenté un autre visage au retour des vestiaires. C'est une défaite douloureuse car on pensait vraiment remporter ce match."

Avant la trêve internationale, l’ACA avait remporté son premier match de la saison à Brest et laissait entrevoir des motifs d’espoir pour ce week-end. Finalement, le constat est toujours le même : Ajaccio n’est pour le moment pas au niveau de l’élite du football français.

Pas le meilleur moment pour aller affronter l’OM au Vélodrome

Samedi prochain, les hommes d’Olivier Pantaloni vont découvrir le volcan de Marseille. Une forteresse qui, contrairement à l’année dernière, semble imprenable cette saison. Et affronter l’OM avec un contexte sportif comme celui de l’ACA n’est pas un cadeau, loin de là. Il va vite falloir se remobiliser pour les Ajacciens, et se rendre au Vélodrome avec de réelles ambitions pour ne pas vivre un cauchemar. Les joueurs de l’AC Ajaccio devront se montrer solide et surtout juste techniquement pour pouvoir bien négocier les opportunités qui pourraient être relativement faibles.

Le motif d’espoir pour l’ACA concerne la forme physique. L’OM jouera demain soir un match capital pour sa survie en Ligue des Champions et devrait probablement y laisser des plumes tandis que les Corses ont cinq jours pour bien préparer la rencontre. Avec un plan bien précis et des joueurs déterminés sur le terrain, l’AC Ajaccio pourrait créer la sensation dans la cité phocéenne. Le coup d’envoi aura lieu samedi prochain à 17h.