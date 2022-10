LOSC : Une figure de Lille pointe le problème des Dogues

Publié par Jules le 03 octobre 2022 à 21:41

Le LOSC, qui s'est incliné contre le FC Lorient malgré la supériorité numérique, est passé à côté d'un match qui semblait pourtant à leur portée.

LOSC : Ludovic Obraniak s'impatiente concernant les Dogues

Le FC Lorient continue sa belle série tandis que le LOSC sombre encore un peu plus. Alors que les Dogues pointent à la 8e place de Ligue 1 après cette défaite en Bretagne, les Lillois vont devoir se ressaisir rapidement, alors qu'ils recevront le RC Lens pour un derby qui s'annonce compliqué le week-end prochain et pour lequel Olivier Létang attend une réaction rapide et un résultat favorable pour son équipe.

De son côté, Ludovic Obraniak, chroniqueur pour Amazon Prime, s'est exprimé sur les maux du LOSC en pointant le manque d'efficacité, notamment sur le plan offensif pour les Dogues. Un problème qu'il va falloir régler avant le derby à domicile.

"À chaque match du LOSC, on pointe systématiquement les mêmes maux. Il y a quelques années, jamais l’attaquant de Lorient Ibrahima Koné ne ressort aussi facilement le ballon qui amène le deuxième but."

Une critique qui pointe un manque de réalisme préjudiciable de Lille dans sa propre surface, avec une défense parfois trop laxiste et trop poreuse, notamment sur le but en question.

Une équipe du LOSC "plutôt cohérente" mais peu réaliste

Sur la construction, Ludovic Obraniak a été plutôt convaincu par le jeu du LOSC contre le FC Lorient. Néanmoins, même s'il loue le bon travail dans le jeu, encore une fois, c'est au niveau du réalisme que cette équipe péche en ce début de saison.

"Sur le plan offensif, ce que propose le LOSC, c’est cohérent, c’est bien. Ils ont su profiter de leur supériorité numérique pour égaliser… mais quelle inefficacité, quel manque de danger !"

Lille devra mieux faire ce week-end lors de la réception du RC Lens pour tenter de ne pas perdre un derby qui pourrait, d'ores et déjà, être un tournant dans la saison des Dogues et de Paulo Fonseca, qui n'est plus en état de grâce dans le Nord de la France.