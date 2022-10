LOSC Mercato : Letang en colère après Lorient, Fonseca en danger ?

Olivier Letang a poussé un coup de gueule après la défaite du LOSC à Lorient ce dimanche. Suffisant pour mettre en péril l’avenir de Paulo Fonseca ?

En supériorité numérique sur la pelouse du Stade du Moustoir, le LOSC a été battu par leur hôte de ce dimanche, le FC Lorient (1-2), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Agacé par les performances de son équipe, le président du club lillois, Olivier Letang, a employé des mots forts. Revenant sur le match de cet après-midi, l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a féliciter les Merlus avant de réclamer une remise en question rapide de Paulo Fonseca et ses hommes. En zone mixte, il a notamment déclaré :

« d’abord, je tiens à féliciter les Lorientais pour leur prestation pleine de coeur et d’énergie, mais ce qu’on a fait aujourd’hui est inexcusable. Je ne veux pas parler d’irrationalité, parce que la réalité est que nous avons pris 13 points en 9 matchs. Il faut que tout le monde se rende compte de la situation. Gagner doit être dans notre ADN et rien ne doit nous laisser accepter des choses pareilles. »

Et à une semaine du derby du Nord contre le RC Lens, Letang a annoncé la couleur à son entraîneur Paulo Fonseca.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en juin 2024, n’est pas encore menacé à son poste, mais Olivier Letang veut voir un autre visage des Dogues le dimanche prochain. D’ailleurs, le président de Lille OSC promet de parler avec le technicien portugais. Le dirigeant français a lancé aux micros des journalistes :

« On va s’expliquer en interne, et la réaction est plus qu’attendue lors du derby. Si on joue comme aujourd’hui, ce n’est même pas la peine de jouer le derby. L’objectif est d’être le plus rapidement compétitifs. Je ne veux pas encore parler de faute professionnelle, mais à 11 contre 10, il y a des notions de combat, d’attitude à avoir. Il faut vouloir gagner et s’arracher. C’est une culture au quotidien. Il faut l’inculquer et se remettre en question, moi le premier, quand ce n’est pas le cas. Le sport de haut-niveau est impardonnable. »