OL : Un taulier accable ses coéquipiers après la défaite à Lens

Après la nouvelle défaite de son équipe à Lens hier soir, Anthony Lopes n'a pas mâché ses mots à propos de la performance de l'OL.

Hier soir, à Lens, l’OL a enregistré une quatrième défaite consécutive. Les Lyonnais n’ont jamais réussi à se montrer dangereux et ont fini par s’incliner 1-0 en fin de match sur un penalty de Florian Sotoca à la 86e. Anthony Lopes, qui a longtemps préservé le match nul en multipliant les arrêts, s’est exprimé après la rencontre au micro de Prime Video.

"Dans la physionomie du match, on n’a rien montré. Moi, je fais juste mon boulot. Je ne sais même pas si on a frappé au but durant le match… Ça montre notre match dans la globalité. On essaie de retarder le plus longuement l’échéance, mais à un moment ça ne suffit plus. La copie n’a pas été remplie."