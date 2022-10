Real Madrid Mercato : Le Real prend déja une option pour Haaland !

Publié par Thomas G. le 04 octobre 2022 à 20:21

Battu par Manchester City dans la course à la signature d'Erling Haaland, le Real Madrid aurait déjà planifié le recrutement du buteur norvégien.

Real Madrid Mercato : Une clause favorable pour le Real ?

Florentino Pérez avait deux grand objectifs l’été dernier, recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le buteur norvégien a pris la direction de Manchester City tandis que l’attaquant franaçis a prolongé son contrat avec le PSG. Deux échecs cuisants pour le créateur des Galactiques qui souhaitait initier une nouvelle ère en amenant ces deux grands joueurs au Real Madrid.

Les Merengues souhaitent toujours recruter Erling Haaland malgré sa récente signature à Manchester City. La presse espagnole indique que le Real attend l’été 2024 pour passer à l’action et activer la clause libératoire de l’international norvégien. Selon Fernando Sanz, cette clause avantage fortement le Real Madrid, les Madrilènes n’auront qu’à payer le montant pour recruter Erling Haaland sans avoir à négocier avec Manchester City. Le contrat de Karim Benzema se termine dans deux ans au Real Madrid, le plan est donc déjà en marche pour les Madrilènes. Ces derniers devront néanmoins battre un record et débourser 180 millions d’euros en 2024 pour recruter Erling Haaland. De plus, Manchester City pourrait proposer un nouveau contrat au buteur norvégien pour éviter un départ prématuré vers le Real. En cas de prolongation de contrat la clause libératoire d’Erling Haaland pourrait être réévaluée ou supprimée.

Real Madrid Mercato : Les Merengues perdent leur place de leader

À deux semaines du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti ont connu un premier coup d’arrêt. Les Merengues ont concédé le match nul face à Osasuna, Karim Benzema a manqué un penalty décisif. Le Barça a profité du faux pas des Madrilènes pour reprendre la tête de la Liga grâce à une différence de buts. Le Real Madrid veut réagir dès ce mercredi, les Madrilènes affrontent le Shakhtar Donetsk dans un choc au sommet dans le groupe F. Les Merengues ont l’occasion de prendre une sérieuse option sur une qualification en 8e de finale en remportant ce match.