RC Lens : Une recrue phare évoque la Ligue des Champions

Publié par Jules le 04 octobre 2022 à 11:56

Alors que le RC Lens réalise un début de saison canon, forcément, les joueurs se mettent à rêver plus grand, et pourquoi pas la Ligue des Champions ?

L'Europe pour le RC Lens, un objectif réaliste ?

Le RC Lens est l'une des trois seules équipes du championnat Ligue 1 toujours invaincues avec l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Plus que ça, il reste sur une série de 17 matchs sans la moindre défaite en Ligue 1 Uber Eats. Des statistiques impressionnantes pour les Sang et Or qui font rêver les fans du club d'une Ligue des Champions.

Et si cette saison était la bonne pour le RC Lens ? En effet, cela fait maintenant deux saisons que le club se bat pour les places européennes, passant à chaque fois très proche d'une qualification en Coupe d'Europe. Cette saison, les Lensois ne cachent plus leurs ambitions. Ils veulent faire partie du top 5 à la fin de la saison. Cependant, la concurrence risque d'être acharnée pour les trois premières places, synonymes de qualification en Ligue des Champions.

Brice Samba rêve de la Ligue des Champions à Bollaert

Recruté cette saison pour pallier la blessure de Wuilker Farinez, Brice Samba est conscient que le RC Lens tourne bien et se permet même de parler de Ligue des Champions dans un entretien pour Prime Video.

"L'Europe ? Non, je ne dirais pas une obligation, c'est sûr que ça donne envie de jouer et d'aller plus haut. On est tous ambitieux, on veut amener ce club qui le mérite, de par son stade, son public, vraiment le plus haut possible. La Ligue des champions ? Ce serait magnifique !"

Comme il le dit, l'Europe n'est pas une obligation, mais on sent tout de même que c'est un objectif sérieux au RC Lens cette saison. Reste à voir laquelle des trois compétitions européennes les Sang et Or pourront accrocher en fin de saison. Maintenir le niveau de forme actuel est incontestablement l'un des facteurs clés pour y arriver. Avec un Franck Haise qui bat des records avec le club artésien depuis son intronisation, nul doute que le RCL fait figure de sérieux outsiders pour le top 5 de Ligue 1 cette saison.