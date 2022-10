Benfica-PSG : Galtier livre un indice sur son onze de départ !

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2022 à 23:21

À la veille du match contre le Benfica Lisbonne à l’Estadio da Luz, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a livré un indice sur son équipe de départ.

PSG : Galtier confirme un important retour face au Benfica

De retour à l'entraînement collectif depuis vendredi et présent dans le groupe du Paris Saint-Germain qui a fait le déplacement à Lisbonne pour affronter le Benfica, mercredi à 21 heures, à l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions, Marco Verratti va pouvoir tenir sa place au milieu de terrain dès l’entame du match. De passage en conférence de presse ce mardi soir, son entraîneur Christophe Galtier a rassuré sur l’état physique de l’international italien de 29 ans à 24 heures du choc contre les Aigles.

« Verratti a 90 minutes dans les jambes. Il est prêt, il n’a aucun problème sur le plan physique », a déclaré le successeur de Mauricio Pochettino. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens qui verront donc le duo Verratti-Vitinha demain soir dans l’enceinte de la Cathédrale. Sauf Presnel Kimpembe et Renato Sanches, laissés aux soins à Paris, Galtier pourra donc aligner son équipe type face au club portugais dans un match décisif pour la première place du groupe H. Le PSG et le Benfica étant à égalité de points (6 points) après deux matches et deux victoires chacun.

Le technicien prévoit donc un jeu offensif pour battre le club formateur de Renato Sanches et de Danilo Pereira. Évoquant son plan de jeu pour le choc de mercredi soir, Galtier indique notamment :

« Ce que l'on va devoir faire, pour être performant et battre Benfica, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression. Cette équipe va venir nous chercher, c'est l'ADN du club et de leur entraîneur. Elle met une énorme pression sur les premières relances. Il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces sur un plan offensif. »

La composition probable du PSG face au Benfica

Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira - Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.