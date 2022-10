OL Mercato : Deux cadors s'intéressent à un talent de Lyon !

Publié par Thomas G. le 05 octobre 2022 à 10:31

Retenu à plusieurs reprises par l'OL, un international français pourrait quitter Lyon cet été pour rejoindre une grosse écurie européenne.

OL Mercato : Un grand talent de l’OL affole l’Europe

L’Olympique Lyonnais devrait vivre un mercato estival agité, plusieurs joueurs sont en fin de contrat et une fuite des talents est à prévoir. La saison est capitale pour l'OL qui doit terminer le plus haut possible pour espérer conserver ses meilleurs joueurs en fin de saison. Moussa Dembélé, Tetê, Jérôme Boateng et Houssem Aouar sont susceptibles de quitter Lyon cet été. L’international français devait quitter son club formateur lors du dernier mercato estival, mais son transfert a une nouvelle fois été avorté. Nottingham Forest et le Betis Séville étaient les deux clubs les plus intéressés par sa signature.

Depuis la fin du mercato, la situation d’Houssem Aouar a évolué, Newcastle s’est renseigné et Peter Bosz ne fait plus appel à lui. L'OL souhaite prolonger le contrat de l’international français, mais des formations plus huppées sont venues aux nouvelles. Selon Santi Aouna, l’Inter Milan et l’Atlético Madrid souhaitent engager librement Houssem Aouar. Deux concurrents de taille pour l’Olympique Lyonnais qui va devoir trouver les bons arguments pour convaincre le milieu français. La Ligue des Champions pourrait être un argument de poids pour l’international français de 24 ans. L'OL pourrait ainsi garder Houssem Aouar en cas de bons résultats en fin de saison, reste à savoir désormais si les Gones arriveront à finir sur le podium.

OL Mercato : Lyon n’a plus le droit à l’erreur

L’OL est en crise ! Après avoir subi quatre défaites consécutives, les Gones sont 7e à 9 points du podium. Les Lyonnais n’ont remporté aucun match face à leurs concurrents direct dans la course à l’Europe, des résultats qui montrent les limites de l’effectif de Peter Bosz en ce début de saison. L'Olympique Lyonnais n’a plus le droit à l’erreur avec l’ultimatum fixé par la direction, le club doit être sur le podium à la trêve. L’avenir de Peter Bosz pourrait être scellé dès le prochain match de Ligue 1. En cas de mauvais résultat face à Toulouse, l’entraîneur néerlandais pourrait être démis de ses fonctions.