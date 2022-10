Benfica-PSG : La compo de Galtier, un énorme renfort à Paris !

Publié par Thomas le 05 octobre 2022 à 12:01

C'est le grand jour pour le Paris SG, qui se déplace à Lisbonne ce soir pour affronter le Benfica. Découvrez la compo du PSG avec une belle surprise.

PSG : Marco Verratti fait son retour dans le onze

Victorieux non sans frayeur de l’OGC Nice samedi dernier, le Paris Saint-Germain souhaite se rassurer ce mercredi en Ligue des Champions, face à la surprenante équipe du Benfica Lisbonne. Le club portugais, vainqueur, comme Paris, de la Juventus et du Maccabi, reçoit les Rouge et Bleu pour une rencontre qui déterminera le leader du groupe H. Un choc donc pour la formation de Christophe Galtier, qui n’a pour l’instant connu aucune défaite depuis l’arrivée du technicien français. Privé de Presnel Kimpembe et de la recrue Renato Sanches, le club de la capitale acte ce soir un retour essentiel au milieu de terrain en la personne de Marco Verratti.

Victime d’un hématome avant la trêve internationale et absent contre l’OGC Nice, le milieu italien a récemment fait son retour à l’entraînement et semble disposé à débuter la rencontre à Lisbonne. « Oui, Verratti a 90 minutes dans les jambes. Il est prêt, il n’a aucun problème sur le plan physique », a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse. D’après L’Équipe et GOAL, le Petit Hibou devrait apparaître dans le onze du PSG ce soir, au côté de Vitinha. De quoi entrevoir une équipe quasi-type.

PSG : Une rencontre sous pression pour le Paris SG

Reconnu pour son ambiance électrique, l’Estádio da Luz sera ce mercredi une force non négligeable pour l’équipe portugaise, qui pourrait poser quelques problèmes à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Habitué à évoluer sous pression, Christophe Galtier souhaite tout de même conserver la maîtrise du ballon face au Benfica ce soir.

« Ce que l'on va devoir faire, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression. Cette équipe va venir nous chercher. Elle met une énorme pression sur les premières relances. Il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces sur un plan offensif. »

Benfica-PSG : Paris devra gérer la menace Gonçalo Ramos

Son nom vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, il avait été l’une des cibles prioritaires de Luis Campos cet été. À la recherche d’un attaquant prometteur pour épauler Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain souhaitait enrôler le Portugais Gonçalo Ramos. Si le joueur de 21 ans se disait lui-même enclin à rejoindre la capitale française, le deal ne s’est finalement pas fait, faute d'un désaccord financier important. Auteur déjà de 8 buts depuis la reprise, l’attaquant est considéré par la direction francilienne comme la menace numéro 1 chez les Lisboètes. Sa force physique devra notamment être gérée par le trio défensif du soir, Danilo-Marquinhos-Ramos. Sauf surprise, Julian Draxler devrait quant à lui débuter la rencontre sur le banc contre le PSG.

Compo probable du PSG contre Benfica :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : Danilo, Marquinhos, S. Ramos

Milieux de terrain : A. Hakimi, M. Verratti, Vitinha, N. Mendes

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar