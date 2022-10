RC Lens Mercato : Plusieurs pistes pour pallier un départ important

Publié par Jules le 05 octobre 2022 à 13:31

Le RC Lens, qui s'est imposé dimanche face à l'OL, veut continuer sur sa lancée et grimper sur le podium. Malheureusement, une mauvaise nouvelle est tombée.

RC Lens : Florent Ghisolfi pourrait ne pas être seul à partir

Alors que le directeur sportif du Racing Club de Lens, Florent Ghisolfi, est parti à l'OGC Nice, les Sang et Or, qui avaient trouvé une véritable stabilité, notamment grâce à cet homme, va maintenant devoir le remplacer. En effet, l'ancien directeur sportif s'entendait particulièrement bien avec Franck Haise, le coach du RCL, et son départ dans le sud de la France pourrait laisser un grand vide dans l'organigramme lensois. Néanmoins, selon La Voix du Nord, les choses ne devraient pas traîner pour son successeur.

Comme le rapporte le journal régional, le directeur sportif pourrait partir avec plusieurs membres de son équipe et provoquer un jeu de chaises musicales dont le RC Lens, en forme cette saison, se serait bien passé. Si le club va forcément remplacer Florent Ghisolfi, il faudra probablement recruter plusieurs personnes pour accompagner le futur directeur sportif du club artésien.

Qui pour remplacer Florent Ghisolfi au RCL ?

Comme le rappelle un proche du club dans les colonnes de La Voix du Nord, "il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période pour partir. [...] On peut juste dire que c'est une surprise pour tout le monde". Un départ qui n'était donc pas anticipé par le club qui va devoir faire vite pour se préparer avant le prochain mercato. Et pour le moment, la piste interne ne semble pas être privilégiée par le RC Lens qui devra sortir le chéquier.

En effet, à ce moment de la saison, il ne sera pas évident de convaincre un directeur sportif de prendre place au RC Lens. En plus de cela, le club devra surement payer un autre club pour déloger son directeur sportif. Parmi les noms cités dans le journal de ce mercredi, deux semblent figurer dans le short-list du Racing Club de Lens. Il s'agit de Loïc Désiré, responsable du recrutement au RC Strasbourg et de Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois.