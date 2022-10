FC Lorient : Un adjoint de Le Bris révèle le secret des Merlus

Depuis le début de saison, le FC Lorient performe en Ligue 1, à tel point que les Merlus se classent actuellement à la 3e positon au classement Ligue 1.

Alors que le FC Lorient fait un début de saison pour le moins inattendu, Ingo Goetze, l'un des adjoints de Régis Le Bris, est revenu sur l'un des aspects essentiels du succès des Merlus, encore victorieux ce week-end face au LOSC. Psychologue de formation, l'adjoint du coach lorientais joue un rôle essentiel dans la préparation des joueurs, mais aussi celle du staff.

"J’aide à identifier les besoins des joueurs et les membres du staff qui peuvent répondre à ces besoins, que ce soit le préparateur physique, le nutritionniste, le préparateur mental… Il faut avoir une vision globale pour ensuite suivre les joueurs sur le plan individuel [...] C’est évident que chaque joueur veut être performant, que chaque joueur veut montrer la meilleure version de lui-même."

Ce rôle de l'ombre, l'entraîneur adjoint, en charge des joueurs au niveau individuel, le prend très à coeur. Au FC Lorient, Ingo Goetze est le bras droit de Régis Le Bris et participe largement à la préparation des joueurs, et donc à leurs bons résultats.

Interrogé sur le site internet de la Ligue 1, Ingo Goetze se livre sur son travail, sur ses "méthodes inspirées de la psychologie" comme il les appelle. Au FC Lorient, l'Allemand de 43 ans essaye au maximum de proposer une aide individualisée à ses joueurs. Un moyen de suivre leur progression tout en développant leur capacité individuelle.

"Il faut adapter sa manière de communiquer, les exercices… On pourrait presque dire qu’il faut un exercice différent pour chaque joueur. En réalité, il y a toujours des trucs qui marchent pour plusieurs joueurs mais le groupe de joueurs réceptifs à un exercice change selon le domaine. Pour un aspect, ce sera ces quatre joueurs-là et, pour un autre aspect, ce sera un de ces joueurs-là plus deux autres par exemple."