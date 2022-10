Barça : Le FC Barcelone subit deux nouveaux revers avant le Clasico

Publié par Thomas G. le 05 octobre 2022 à 21:31

Battu par l'Inter Milan hier soir, le Barça a perdu deux nouveaux joueurs sur blessures à deux semaines du Clasico face au Real Madrid.

Barça : Les Blaugranas perdent deux nouveaux joueurs sur blessure

Ces dernières semaines, Xavi a dû composer avec un groupe remanié à cause de la multiplication des blessures dans son effectif. La trêve internationale a été compliquée pour le Barça, Jules Koundé, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Memphis Depay se sont blessés. Un premier coup dur pour le FC Barcelone qui était allé chercher une victoire difficile sur la pelouse de Majorque ce week-end. Hier soir lors de la défaite face à l’Inter Milan, l’hécatombe s’est poursuivi avec deux nouveaux joueurs touchés.

Andreas Christensen et Franck Kessié se sont blessés hier soir et leurs durées d’indisponibilité sont connues. Selon les informations du journal Sport, le défenseur de 26 ans souffre d’une entorse à la cheville gauche, l’international danois devrait être eloigné des terrains durant deux semaines. Dans le même temps, Franck Kessié souffre d’une élongation à la cuisse droite, l’ancien milanais devrait être absent entre 7 à 10 jours. Deux absences préjudiciables pour le Barça et Xavi, l’entraîneur espagnol va devoir trouver la bonne formule avant la réception du Celta Vigo ce week-end. Eric Garcia et Gérard Piqué pourraient être alignés en défense central tandis que Frenkie de Jong pourrait reprendre sa place au milieu.

Barça : Le FC Barcelone est en danger en Ligue des Champions

Le Barça a subi hier sa deuxième défaite consécutive en Ligue des Champions. Cette contre-performance oblige le FC Barcelone à battre l’Inter la semaine prochaine à domicile. Les Blaugranas sont actuellement 3e à 3 points de la deuxième place occupé par les Nerazzurri. La deuxième place de ce groupe D devrait se jouer entre l’Inter Milan et le Barça qui ont tous les deux perdu face au Bayern. En cas de mauvais résultat face aux Intéristes mercredi prochain, le FC Barcelone devra impérativement battre le Bayern Munich, toujours invaincu dans la compétition cette saison.