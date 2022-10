PSG : Nouvelle tuile en vue après la victoire contre Nice

Publié par Ange A. le 02 octobre 2022 à 02:05

Le PSG a enregistré un nouveau coup dur samedi lors de sa victoire en Ligue 1 contre l’OGC Nice au Parc des Princes (2-1).

PSG : Paris porté Messi et Mbappé contre Nice

Nouveau service minimum pour le Paris Saint-Germain. Après son succès sur le plus petit des scores contre l’OL lors de la dernière journée, le PSG l’a une fois de plus emporté d’une courte tête. Samedi, le club francilien a dominé l’OGC Nice (2-1) lors de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lionel Messi (29e) et Kylian Mbappé (83e) ont permis aux Rouge et bleu de signer un nouveau succès en championnat. Gaëtan Laborde (47e) a permis aux Aiglons de revenir au score après la mi-temps. Suite à cette victoire, Paris reprend sa place de leader à l’OM. Le seul point noir de la soirée côté parisien est la nouvelle rechute de Renato Sanches.

Renato Sanches de nouveau blessé !

Le milieu portugais a manqué son retour à la compétition. Victime d’une nouvelle blessure musculaire, l’ancien Lillois n’a effectué que 16 minutes sur le rectangle vert avant de capituler. Entré à la place de Fabian Riuz, Renato Sanches a laissé ses coéquipiers en fin de match pour son compatriote Danilo Pereira. Le Paris Saint-Germain fera le point sur la situation de l’ancien Lillois dans les prochaines heures. Il signait son retour sur l’aire de jeu après trois semaines d’absence. L’international portugais (32 sélections/3 buts) n’a disputé que 7 matchs (192 minutes) sous ses nouvelles couleurs.

Alors que Renato Sanches retourne à l’infirmerie, le PSG garde espoir pour le retour de Marco Verratti. Le milieu italien avait été touché au mollet contre Lyon avant la trêve. Bien qu’absent contre Nice, le milieu de terrain a déjà signé son retour à l’entraînement. Touché aux ischios-jambiers contre Brest lors de la 7e journée, Presnel Kimpembe est de retour à Paris. Le défenseur central était au Centre d’Excellence Aspetar au Qatar pour débuter son rééducation. Il faudra encore attendre quelques semaines avant de revoir le titi sur le pré.