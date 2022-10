RC Lens : Une superbe nouvelle avant le derby face au LOSC

Publié par Enzo Vidy le 06 octobre 2022 à 15:24

Initialement interdit de déplacement par la préfecture du Nord, les supporters du RC Lens pourront venir à Lille sous certaines conditions.

RC Lens : 1 000 supporters dans le parcage visiteurs à Pierre-Mauroy

La préfecture du Nord avait d'abord dit non. Elle s'est finalement ravisée, pour le plus grand bonheur des supporters Sang et Or. Initialement privés de déplacement pour le derby face à Lille au stade Pierre-Mauroy, 1 000 supporters du RC Lens pourront faire le déplacement, sous des conditions bien strictes. Tout d'abord, par mesure de sécurité, le lieu et l'heure de rendez-vous du départ des supporters lensois n'a pas été communiqué par le club d'après la Voix du Nord. Ensuite, ce sont 17 bus qui seront escortés par les forces de l'ordre pendant toute la durée du trajet.

La Voix du Nord annonce également que des centaines de supporters lensois auraient réussi à se procurer des billets hors parcage visiteurs. Les forces de l'ordre, ainsi que les membres de la sécurité du stade Pierre-Mauroy devront donc redoubler de vigilance pour faire en sorte que cette belle fête du football qui s'annonce, ne se transforme pas en chaos total.

RC Lens : L'année dernière, le derby à Bollaert avait viré à la catastrophe

Le 18 septembre 2021, les deux clubs rivaux se retrouvent à Bollaert. Les supporters du LOSC sont également présents dans le parcage visiteur. En première période, tout se passe relativement bien, et le match est plaisant. Mais c'est à la mi-temps que tout bascule. Les supporters lillois commencent à jeter des projectiles sur la pelouse, et les supporters lensois décident de descendre de leur tribune pour venir en découdre avec leurs rivaux.

Une bagarre éclate. Des projectiles sont lancés dans toutes les directions alors que des familles venues en nombre avec leurs enfants sont présentes. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps sera donc logiquement retardé. Tout finira par rentrer dans l'ordre et le RC Lens s'imposera 1-0 face au LOSC.