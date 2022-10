OM : Jonathan Clauss vers un retour plus tôt que prévu

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2022 à 11:51

Sorti sur blessure lors de la victoire de l’ OM face au Sporting, Jonathan Clauss a publié un message sur les réseaux sociaux pour rassurer les supporters.

OM : Jonathan Clauss rassure sur son état de santé

Alors que les matchs vont commencer à s’enchaîner jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar, l’inquiétude commence déjà à se faire ressentir du côté de l’Olympique de Marseille, où les blessures se succèdent les unes après les autres. Déjà privé de Sead Kolasinac, l’OM a perdu son piston droit, Jonathan Clauss, sorti sur blessure lors de la victoire face au Sporting Portugal (4-1) en Ligue des Champions. Selon les dernières informations, le latéral droit tricolore soufflure d'une hyperextension du tendon des ischio-jambiers. Cette blessure devrait l’éloigner des pelouses durant plusieurs semaines, ce qui représente un véritable coup dur pour l’ OM, tant le joueur de 30 ans reste incontournable dans son couloir droit.

Cependant, Jonathan Clauss se montre très rassurant sur son état de santé. Via son compte Instagram, il a promis qu’il se battra afin de revenir le plus vite possible.

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin (mercredi), j'ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d'hier soir (mardi), et c'est plutôt rassurant. Je serais bientôt de retour pour aider mes coéquipiers », a-t-il posté.

Jonathan Clauss vise un retour contre le PSG

Selon les informations divulguées par L’Équipe, Jonathan Clauss, devrait être absent pendant une dizaine de jours. L'international français est donc forfait pour la réception d’Ajaccio, prévu dimanche dans le cadre de la 10e journée de Ligue des Champions. Il devrait également manquer le match retour entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Portugal, prévu mercredi prochain à Lisbonne. En revanche, l’ancien crack du RC Lens espère être remis sur pied pour le Classico contre le Paris Saint-Germain, le 16 octobre prochain. D’ici là, Igor Tudor devrait compter sur Issa Kaboré pour le remplacer.