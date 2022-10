LOSC : Létang sévèrement critiqué pour sa pression sur Fonseca

Olivier Létang est critiqué sur son coup de gueule après la défaite du LOSC à Lorient. Une sortie vue comme une pression inutile sur Fonseca et ses joueurs.

Olivier Létang a été très dur avec les joueurs du LOSC et leur entraîneur Paulo Fonseca, après la défaite face au FC Lorient. Les Dogues se sont inclinés 2-1 contre une équipe des Merlus réduite à 10 dans la dernière demi-heure de jeu. Cette défaite n’a pas du tout été du goût du président directeur général de Lille. Il avait martelé ses vérités lors de son passage en zone mixte.

« Ce qu’on a fait aujourd’hui est inexcusable. […] Il faut que tout le monde se rende compte de la situation. Gagner doit être dans notre ADN et rien ne doit nous laisser accepter des choses pareilles. La réaction est plus qu’attendue lors du derby. Si on joue comme à Lorient, ce n’est même pas la peine de jouer le derby. Je ne veux pas encore parler de faute professionnelle, mais à 11 contre 10, il y a des notions de combat, d’attitude à avoir. […] Le sport de haut niveau est impardonnable. »