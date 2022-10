OM : Réunion d’urgence entre Longoria et les supporters

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2022 à 15:51

Suite aux incidents survenus contre Francfort, une réunion de crise s’est tenue entre la direction de l’ OM et ses supporters. Les détails de cette rencontre sont connus.

OM : Pablo Longoria reste à l’écoute des supporters

Vainqueur du Sporting Portugal (4-1), au terme d'un scénario renversant, l' OM a gagné le droit d'espérer se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions. Mais les Marseillais ont remporté leur première victoire de la compétition sans le soutien de leur public. Et pour cause, l’UEFA avait infligé un huis total à l’Olympique de Marseille suite aux débordements survenus contre l’Eintracht Francfort. Le club phocéen a ainsi payé très cher les déboires de ses supporters.

Face à cette situation, les dirigeants de l’ OM ont tenu une réunion d’urgence avec les représentants des groupes de supporters afin d'évoquer les incidents qui détériorent l'image du club. Et si cette rencontre fut très tendue entre les deux parties, elle s’est finalement terminée dans une ambiance « correcte ». C’est en tout ce cas révélé le président des Dodgers, Christian Cataldo, qui assure que le président marseillais, Pablo Longoria, reste toujours attentif aux recommandations des supporters.

« La réunion avec la direction de l’OM ? Cela a été viril, mais correct la réunion, j’ai assisté à des réunions pires que ça, bien pires même. C’est ce qui est bien avec cette direction, c’est que je pense que l’on a été entendu. Et j’espère qu’ils vont faire ce qu’il y a à faire avec la mairie et la préfecture », a-t-il indiqué dans des propos retranscrits par Football Club de Marseille.

"Les supporters doivent arrêter les bêtises"

Cette rencontre est aussi la preuve manifeste que la direction de l’ OM attache une grande importance à un dialogue constructif avec les associations de ses supporters. La direction marseillaise a surtout voulu marquer le coup pour signifier l'importance de lutter contre ces incidents avant, pendant et après les matchs. Les différentes parties sont d’ailleurs sur la même longueur d’onde pour éradiquer ces débordements dans les stades.

Christian Cataldo a même lancé un message fort aux supporters marseillais. « De notre côté les supporters doivent arrêter les bêtises avec ces pétards et ces fusées, on ne vient pas au stade pour ça ! », a-t-il ajouté, en rappelant au passage les conséquences humaines et sportives de tels agissements au sein des tribunes.

L’OM tient des solutions pour éviter les jets de projectiles

Face à ces nouveaux incidents et les sanctions infligées par l’UEFA, l’ OM a pris une décision radicale. Elle a suspendu les abonnements de 17 supporters identifiés ayant pris part aux débordements survenus contre Francfort. Afin d’éviter des échauffourées au Stade Vélodrome, la direction marseillaise planche sur d’autres solutions. L’idée de déplacer le parcage visiteur, actuellement voisin du Virage Nord et la création d’une zone étanche avec l’installation de plexiglas pour éviter les jets de projectiles sont à l’étude. Ces projets devraient se concrétiser après la Coupe du Monde au Qatar.

« Si tu as une décision à prendre (concernant le parcage visiteur au vélodrome), ça se fait en 2 mois, cela ne va pas te coûter 10M€ », a ajouté Christian Cataldo.

En attendant, les joueurs d’Igor Tudor ont rendez-vous important avec Ajaccio, samedi prochain. Les Marseillais devront s’imposer lors de cette rencontre afin de conserver leur place sur le podium de la Ligue 1. L' OM occupe présentement la deuxième place au classement, avec deux points de retard sur le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, le club phocéen ferait le plein de confiance avant de se déplacer mercredi prochain à Lisbonne pour le match retour décisif contre Sporting, comptant pour la quatrième journée de Ligue des champions.