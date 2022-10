FC Nantes Mercato : L'avenir d'Antoine Kombouaré est scellé au FCN

Publié par Jules le 06 octobre 2022 à 16:17

Alors que le FC Nantes affronte ce soir Fribourg dans un match déterminant pour le FCN, la situation d'Antoine Kombouaré a été scellée par le club.

FC Nantes Mercato : Le FCN ne lâchera pas Antoine Kombouaré

Le FC Nantes vit un début de saison compliqué en Ligue 1. Après une saison riche l'année dernière avec, notamment, la Coupe de France à la clé, il semble que l'ambiance soit redescendu d'un cran chez les Canaris. En effet, le FC Nantes est actuellement 16e au classement, et n'a remporté qu'un seul de ses 9 premiers matchs de la saison. Un bilan très faible, mais pas suffisant pour mettre Kombouaré à la porte.

À en croire les informations du journal L'Équipe, le club n'envisagerait absolument pas de limoger Antoine Kombouaré pour le moment. Même si les performances du technicien français sont insuffisantes, Waldemar Kita semble penser que l'ancien coach de Toulouse est toujours l'homme de la situation au FC Nantes. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur des Canaris qui va pouvoir poursuivre la saison avec davantage de sérénité.

Antoine Kombouaré doit redresser la barre

Si pour le moment la place d'Antoine Kombouaré au FC Nantes ne paraît pas menacée, nul doute que les dirigeants du FC Nantes en attendent tout de même plus de la part de celui qui a rapporté un trophée au club la saison passée. En effet, les Canaris seraient inspirés de s'éviter une saison galère comme celle d'il y a deux ans, lorsque la Maison Jaune s'était maintenue au tout dernier moment, après avoir disputé les matchs de barrages.

Ce soir, contre un SC Fribourg privé de leur coach durant la rencontre, le FC Nantes pourrait bien s'offrir un succès de rang pour se donner un peu d'air et espérer une qualification pour la suite de l'Europa League. En cas de défaite, les Canaris pourraient bien se faire distancer par leurs adversaires des poules et se rendre la saison encore un peu plus morne qu'elle ne l'est déjà.