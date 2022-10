FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe avant Fribourg

Publié par Jules le 05 octobre 2022 à 16:33

Le FC Nantes connaît un début de saison galère en Ligue 1 mais pourrait tenter de se rattraper dès demain en Europa League contre Fribourg.

FC Nantes : Fribourg sans son entraîneur demain

Alors que le FC Nantes se déplace demain sur la pelouse de Fribourg pour disputer son troisième match d'Europa League, les Canaris qui pourraient enregistrer le retour de Charles Traoré, devraient également bénéficier d'un autre avantage en Allemagne. En effet, le coach de Fribourg, Christian Streich, qui donnait une conférence de presse en distanciel aujourd'hui, a été testé positif au Covid-19.

« J’ai été testé positif ce matin au Covid-19. Mes deux adjoints Florian Bruns et Lars Vossler ont également été respectivement testés positifs avant-hier et il y a quelques jours. Lars Vossler pourrait donc revenir sur le banc contre Nantes, si son test est négatif jeudi. »

En plus de l'entraîneur allemand, c'est toute une partie du staff de Fribourg qui pourrait manquer la rencontre face au FC Nantes demain. Une bonne nouvelle pour les Canaris qui ont besoin de se relancer.

Un match important pour la qualification du FCN

Le match de demain revêt une importance toute particulière pour le FC Nantes. En effet, les Canaris ont perdu leur dernier match face à Qarabag et pourraient voir la qualification s'éloigner un peu plus s'ils venaient à s'incliner demain. En revanche, ils pourraient lorgner la première place s'ils ramènent les trois points d'Allemagne. Une perspective encourageante qui pourrait donner un nouveau souffle à l'entame de la saison nantaise.

De son côté, le SC Fribourg a remporté ses deux premiers matchs et semble être le grand favori de cette poule comprenant donc le FC Nantes, Qarabag et l'Olympiakos. De plus, le club allemand reste sur une série de 8 matches sans défaite toutes compétitions confondues, à l'inverse des Canaris qui se sont, de nouveau, inclinés ce week-end contre l'AS Monaco.