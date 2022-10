Toulouse FC : Un jeune du TFC savoure ses débuts en L1

Le Toulouse FC, qui a décroché une belle victoire contre le Montpellier HSC, affronte l'OL demain soir dans un match particulier pour Chaïbi.

Présent dans le groupe professionnel depuis cet été, Farès Chaïbi réalise un excellent début de saison avec le Toulouse FC. À seulement 19 ans, le milieu de terrain tourné vers l'attaque affiche déjà de belles statistiques en Ligue 1. En effet, le jeune joueur formé au club a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 7 apparitions dont 4 titularisations. Un début de saison qui ne surprend pas le principal intéressé.

"Personnellement, je m’attendais à ça parce que je suis conscient de mes qualités et je sais ce que je sais faire. Je ne pense pas que tout le monde autour s’attendait à ce que j’arrive ici aussi rapidement. Moi personnellement je m’y attendais. Pas aussi vite mais chaque joueur a des objectifs et le but c’est de les accomplir."

Vendredi soir, Farès Chaïbi vivra sûrement un match particulier, lui qui est né à Lyon même s'il a fait toute sa formation avec les équipes jeunes du Toulouse FC. Un retour aux sources pour le jeune Toulousain.

Interrogé sur ce match si particulier, Farès Chaïbi a assuré que l'état d'esprit de l'équipe était au beau fixe avant cette rencontre contre une équipe majeure de Ligue 1. Selon lui, le Toulouse FC débarque à Lyon "sans complexe" pour tenter de faire un bon résultat contre un candidat présumé à la Coupe d'Europe cette saison.

"Comme toutes les semaines, l’équipe est détendue. On sort quand même d’une belle victoire et on va à Lyon sans complexe. Tous les matchs on les joue sans complexe, on monte de Ligue 2. Lyon c’est un grand nom de Ligue 1. […] On va essayer de jouer notre jeu et de faire le meilleur résultat possible."